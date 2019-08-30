Поклонники королевской семьи беспокоятся о браке принца Гарри и Меган Маркл

Брак является уже сам по себе стрессом даже при самых лучших обстоятельствах. Но когда миллионы людей наблюдают за каждым вашим движением, критикуя ваши действия на каждом шагу, напряжение возрастает в геометрической прогрессии. Именно этого боятся некоторые поклонники принца Гарри и Меган Маркл. Об этом сообщает издание CheatSheet.

С первого взгляда герцог и герцогиня Сассекские кажутся очень счастливыми. У них есть все, о чем можно только мечтать, маленький ребенок, чудесный новый дом, благосостояние семьи. Но, несмотря на все это, семейная пара находятся под огромным давлением, которое мы даже не можем себе представить.

Вот почему их самые преданные поклонники королевской семьи беспокоятся о том, как вся критика может негативно повлиять на их брак.

Меган Маркл и принц Гарри (фото: GettyImages)

Принц Гарри познакомился с Меган Маркл летом 2016 года. Менее чем за два года пара объявила о помолвке, что стало бесконечным источником раздоров как среди друзей, так и членов семьи.

Одной из проблем быстрой свадьбы стало то, что у Меган Маркл не было столько времени, чтобы привыкнуть к тому, чтобы быть частью королевской семьи, которая находится под пристальным взглядом журналистов и общественности.

У Кейт Миддлтон было очень четкое представление о том, с чем она столкнется, как выйдет замуж за принца Уильяма. Но для Меган это было не так очевидно.

Говоря о поспешности в браке, есть еще одна причина, из-за которой принц Гарри и Меган Маркл сейчас испытывают проблемы - Меган оказалась в середине непростых отношений между братьями.

Меган Маркл и принц Гарри (фото: instagram.com/sussexroyal)

Принц Уильям и принц Гарри всегда были дружны, особенно после трагической смерти их матери, принцессы Дианы. Но когда герцог Кембриджский предупредил Гарри не спешить жениться на женщине, которую он любил, ошеломленный младший брат принял этот совет плохо.

Некоторые считают, что это именно то, что положило начало всей этой королевской вражде, о которой мы постоянно слышим.

Никто не может быть идеальным все время, и принц Гарри и Меган Маркл доказывают это сейчас. Несколько раз их осуждали из-за небольших драматических моментов на публике.

Меган Маркл и принц Гарри (фото: instagram.com/sussexroyal)

Как и в любом браке, у принца Гарри и Меган Маркл есть хорошие и плохие дни. Разница лишь в том, что их жизнь выставлена на показ.

Хотя поклонники королевской семьи и опасаются, что давление может негативно повлиять на эту пару, маловероятно, что этого будет достаточно, чтобы разъединить их. У них есть любовь друг к другу, любовь к своему ребенку и общая цель сделать мир лучше.

Напомним, что королева Елизавета II не разрешила Меган Маркл и принцу Гарри поселиться вместе с ней в Виндзорском замке.

Ранее сообщалось о том, что Меган Маркл и принц Гарри хотят вернуть любовь общественности.