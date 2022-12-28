Покладіть спецію гвоздику у ванну і позбавтеся серйозної проблеми

Чи шкідливі лусочниці?

Недоліком лусочниці є те, що вона пересувається тільки вночі, уникає світла і непомітно ховається в тріщинах підлоги. Однак ми знаємо, що вона особливо любить теплі та вологі місця. Тому ви можете помітити її присутність у ванній та на кухні. Хоча вони виживають на цукрі та крохмалі, ці маленькі комахи їдять усе і можуть харчуватися книгами, газетами, різними тканинами та навіть мертвими комахами.

Сама по собі лусочниця не є небезпечною для людини. Вона не жалить, не кусає та не передає хвороби. Однак вдома її присутність болісна, тому що вона може завдати багато шкоди. Вона може робити дірки в шпалерах, одязі, книгах. На щастя, вони дуже чутливі до деяких запахів: якщо виявити хитрість і правильно підібрати інгредієнти, можна дуже швидко їх прогнати.

Гвоздика відлякає лусочниць

Як би ми не любили ніжний, заспокійливий аромат цієї спеції, ця комаха ненавидить його. У ній міститься евгенол, який відлякує багатьох комах.

Не соромтеся посипати трохи у ванній: покладіть кілька гвоздик у маленькі блюдця та поставте їх перед дверима або в кутах вашого будинку, які можуть бути атаковані лусочками.

Цей природний репелент від комах може вирішити проблему зараження. Можна також покласти деякі в невеликі пакети, щоб встановити в шафах удома.