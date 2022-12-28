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Положите специю гвоздику в ванну и избавитесь от серьезнейшей проблемы

Фото: Гвоздика поможет вам избавиться от проблемы в ванной (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

Насекомые под названием чешуйницы - это нежелательные гости в вашем доме, а именно в ванной.

Такая специя, как гвоздика поможет вам избавиться от этих надоедливых жучков, пишет Sante Plus.

Вредны ли чешуйницы?

Недостатком чешуйницы является то, что она передвигается только ночью, избегает света и незаметно прячется в трещинах пола. Однако мы знаем, что он особенно любит теплые и влажные места. Поэтому вы можете заметить присутствие чешуйниц в ванной и на кухне. Хотя они выживают на сахаре и крахмале, эти маленькие насекомые едят все и могут питаться книгами, газетами, различными тканями и даже мертвыми насекомыми.

Сама по себе чешуйница не опасна для человека. Он не жалит, не кусает и не передает болезни. Однако дома его присутствие болезненно, потому что он может причинить много вреда. Она может делать дырки в обоях, одежде, книгах. К счастью, они очень чувствительны к некоторым запахам: если проявить хитрость и правильно подобрать ингредиенты, то можно очень быстро их прогнать.

Гвоздика отпугнет чешуйниц

Как бы мы ни любили нежный, успокаивающий аромат этой специи, чешуйницы ненавидят его. В ней содержится эвгенол, который отпугивает многих насекомых.

Не стесняйтесь посыпать немного в ванной: положите несколько гвоздик в маленькие блюдца и поставьте их перед дверью или в углах вашего дома, которые могут быть атакованы чешуйницами.

Этот природный репеллент от насекомых может решить вашу проблему заражения. Также можно положить некоторые в небольшие пакеты, чтобы установить в шкафах дома.

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