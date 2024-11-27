Покладіть подушку в це місце і ваш сон значно покращиться

Куди покласти подушку під час сну

Часто при проблемах з засинанням медики рекомендують обмежити час перед екраном гаджетів, перевірити харчування та встановити здорову гігієну сну.

Коли все не допомагає, ліки часто є останнім способом. Однак лікар каже, що ще є один спосіб, який варто почати використовувати.

Він пояснив, що спосіб полягає в тому, щоб покласти подушку між колінами. Це може зменшити тиск на певні частини тіла, які можуть завдавати болю вночі.

Однією з основних переваг сну з подушкою між колінами є поліпшення положення тіла. Коли ви спите на боці, одна нога може впиратися в іншу, що призводить до зміщення верхньої частини ноги вниз і неправильного положення хребта. Згодом це може призвести до болю в попереку.

Тоді як подушка запобігає цьому, підтримуючи ноги паралельними, а стегна - в правильному положенні, знижуючи навантаження на спину і стегна.

Для вагітних жінок подушка між стегнами (або між колінами) може забезпечити необхідний комфорт. У міру зростання живота сон може ставати все більш незручним. Тому такий спосіб допомагає вирівняти положення стегон і попереку, зменшуючи дискомфорт. Вона також покращує кровообіг, що може сприяти профілактиці варикозного розширення вен і набряків.

На якій подушці краще спати

Обирати собі подушку краще в залежності від пози для сну, якій людина віддає перевагу. Висока подушка підійде тим, хто спить на боці. Тоді як низька краща тим, хто спить переважно на спині або животі.

Важливим при правильно сну на подушці є те, що шия і хребет повинні бути прямими з природним вигином.