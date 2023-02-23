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Картопляне пюре за рецептом наших бабусь: названо ідеальні пропорції

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Четвер 23 лютого 2023 14:53
Картопляне пюре за рецептом наших бабусь: названо ідеальні пропорції Як приготувати правильне картопляне пюре (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Картопляне пюре - страва, яку готували наші мами, бабусі, і продовжуємо готувати ми. Адже це ідеальний гарнір і під рибу, і під м'ясо, і під овочі.

Рецепт Styler підгледів у книзі "Про смачну і здорову їжу", випущену ще в 60-х роках 20-го століття.

Інгредієнти:

  • 1 кг картоплі (чищеної)
  • 1 склянка молока
  • 2 ст. л. вершкового масла
  • Сіль до смаку

Покрокове приготування

Очищену і промиту картоплю зваріть до готовності, злийте воду, а каструлю з картоплею ще деякий час потримайте на легкому вогні або в духовці, щоб випарилися залишки води.

Після цього, не даючи картоплі охолонути, протріть її крізь сито чи розімніть м'ялкою.

Додайте масло, сіль і, помішуючи влийте гаряче молоко. Вимісіть до однорідного стану.

Наш ідеальний гарнір готовий!

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