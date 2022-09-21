Покладіть чайний пакетик в пральну машину: геніальна хитрість для вашого одягу

Досвідчені господарі знають, що пральна машина може творити дива з чайним пакетиком. Але використовувати такий лайфхак треба для тканин певного кольору.
Про це пише SantePlus.
Простий пакетик чаю може повернути яскравість вашим джинсам, светру, світшоту чи навіть футболці темних кольорів.
Наповніть миску гарячою водою, додайте два настояних чайних пакетика і трохи яблучного оцту. Потім замочіть у розчині свій темний одяг, скоро чай підсилить кольори ваших речей. Далі виперіть одяг у пральній машині.
Фото: Чайний пакетик (pixabay)
Просто налийте чашку натуральної кави кави у відділення для прального засобу, призначене для пом’якшувача тканини, а потім увімкніть пральну машину.
Коли прання закінчиться, запустіть цикл ще раз, вже без добавок, щоб позбутися запаху кави.
Кава оживить чорний одяг і затемнить відтінки найтемніших кольорів.
"Щоб зберегти інтенсивність кольору найтемнішого одягу, скористайтеся перевагами цих природних розчинів, не вдаючись до пральних засобів із хімічним вмістом", - радять досвідчені господарі.
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