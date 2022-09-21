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Положите чайный пакетик в стиральную машину: гениальная хитрость для вашей одежды

Фото: Стиральная машина лучше стирает с чайным пакетиком (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Опытные хозяева знают, что стиральная машина может творить чудеса с чайным пакетиком. Но использовать такой лайфхак нужно для тканей определенного цвета.

Об этом пишет SantePlus.

Как чай поможет со стиркой?

Простой пакетик чая может вернуть яркость вашим джинсам, свитеру, свитшоту или футболке темных цветов.

Наполните миску горячей водой, добавьте два настоянных чайных пакетика и немного яблочного уксуса. Затем замочите в растворе свою темную одежду, скоро чай усилит цвет ваших вещей. Далее постирайте одежду в стиральной машине.

Фото: Чайный пакетик (pixabay)

Так же можно поступить и с кофе

Просто налейте чашку кофе в отделение для стирального средства, предназначенное для смягчения ткани, а затем включите стиральную машину.

Когда стирка закончится, запустите цикл еще раз, уже без добавок, чтобы избавиться от запаха кофе.

Кофе оживит черную одежду и затемнит оттенки самых темных цветов.

"Чтобы сохранить интенсивность цвета темнейшей одежды, воспользуйтесь преимуществами этих природных растворов, не прибегая к стиральным средствам с химическим содержанием", - советуют опытные хозяева.

Раньше мы писали, что делать, если стиральная машина плохо стала вымывать стиральный порошок.

Также читайте, какие вещи категорически нельзя стирать с кондиционером .

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