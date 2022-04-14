Кто может покинуть Украину во время военного положения: что нужно знать, чтобы избежать проблем на границе

В Украине объявлена общая мобилизация и введено военное положение из-за масштабного вторжения России на территорию нашей страны. По закону во время военного положения страну запрещено покидать военнообязанным, а также мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет. Однако есть исключения.

Кто может выехать за пределы Украины и что нужно знать мужчинам, чтобы избежать проблем при пересечении границы – читайте ниже.

Полный список документов и их формат можно посмотреть по этой ссылке.

Напомним, ранее мы писали о том, что мужчин, которые выехали из Украины во время военного положения, будут проверять на обратном пути.

А также мы рассказывали о том, что Кабмин изменил порядок выезда за границу для некоторых категорий украинцев.