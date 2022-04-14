Кто может покинуть Украину во время военного положения: что нужно знать, чтобы избежать проблем на границе

В Украине объявлена общая мобилизация и введено военное положение из-за масштабного вторжения России на территорию нашей страны. По закону во время военного положения страну запрещено покидать военнообязанным, а также мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет. Однако есть исключения.
Кто может выехать за пределы Украины и что нужно знать мужчинам, чтобы избежать проблем при пересечении границы – читайте ниже.
Категории, которые имеют право выехать за границу
при наличии вывода о непригодности военной службы
при наличии отсрочки от призыва или уведомления о специальном военном учете
если самостоятельно воспитывают детей в возрасте до 18 лет
если на иждивении находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет
если является усыновителем, опекуном, приемным родителем, родители-воспитатели
если на иждивении находится ребенок-сирота или ребенок, лишенный родительской опеки до 18 лет
если на иждивении есть ребенок с инвалидностью
если на попечении находится ребенок с различными проблемами здоровья, но не установлена инвалидность (с тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы, тяжелыми врожденными пороками развития, редкими орфанными заболеваниями, онкологическими или онкогематологическими заболеваниями, детским параличом, диабетом 1 типа, острыми и хроническими заболеваниями почек, тяжелыми травмами, требующий трансплантации органов, нуждается в паллиативной помощи)
если есть инвалидность I или II группы
если обеспечивает постоянный уход за людьми, нуждающимися в нем (за больной женой, ребенком, своими родителями или родителями жены – нуждаются в уходе по заключению врачебной комиссии)
если близкие родственники погибли или пропали без вести во время антитеррористической операции
если есть два ребенка до 18 лет и беременная жена (срок не менее 35 недель)
если у жены есть инвалидность I или II группы
если инвалидность есть у одного из родителей или родителей жены
работники заведений, осуществляющих постоянный уход (домов-интернатов для пожилых людей и лиц с инвалидностью, стационарных отделений территориальных центров социального обслуживания, центров предоставления услуг).
Какие документы необходимо предъявить при пересечении границы
Многодетные семьи
Свидетельство о рождении детей (трех и более)
Свидетельство о регистрации брака с матерью детей (трех и более)
Решение суда о расторжении брака и определения места жительства детей с отцом
Решение суда о расторжение брака и решение органа опеки и попечительства об определении места жительства детей с отцом
Нотариально удостоверенный договор между родителями, которым определено место жительства детей с отцом
Удостоверение родителей многодетной семьи
Отцам-одиночкам
Свидетельство о рождении ребенка
Свидетельство о смерти матери ребенка
Решение суда о лишении матери родительских прав
Решение суда об отнятии ребенка у матери без лишения родительских прав
Решение суда о признании матери безвестно отсутствующей
Решение суда об объявлении матери умершей
Решение суда об определении места жительства с отцом
Решение органа опеки и попечительства об определении места жительства ребенка с отцом
Для усыновленных детей
Свидетельство о рождении ребенка
Решение суда об усыновлении
Для детей с инвалидностью
Свидетельство о рождении ребенка
Справка осмотра медико-социально экспертной комиссией по форме 157-1/о
Удостоверение, подтверждающее соответствующий статус
Пенсионное удостоверение
Удостоверение, подтверждающее назначение социальной помощи в соответствии с украинским законодательством
Справка о получении льгот лицам с инвалидностью, не имеющим права на пенсию или социальную помощь.