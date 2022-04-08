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СНБО: покинувших Украину мужчин на обратном пути будут проверять, законный ли был выезд

Новина українською →
Пятница 08 апреля 2022 01:02
СНБО: покинувших Украину мужчин на обратном пути будут проверять, законный ли был выезд Фото: сотрудники Госпогранслужбы Украины проверяют документы (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Владимир Костырин

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов рассказал об обязательной проверке разрешительных на пресечение государственной границы документов у мужчин, которые выезжали из Украины при начале полномасштабного вторжения РФ, а сейчас возвращаются в страну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова секретаря СНБО в эфире телемарафона.

Он обратил внимание, что все граждане Украины, которые выезжали из страны - зафиксированы.

"Когда кто-нибудь будет возвращаться на территорию нашей страны, мы четко будем понимать, когда он ее покинул. Система пограничников работает безупречно", - сказал Данилов.

Секретарь СНБО заявил, что все выехавшие после начала войны, кто будет возвращаться в Украину, должны будут объяснить, через какой пункт они покинули страну и на основании каких нормативно-правовых документов.

Так, граждане, которые уезжали в "командировку", должны иметь отдельный документ от пограничников, добавил он.

Ранее мы рассказывали, кому из мужчин можно уехать из Украины и какие документы нужны.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский призвал местные власти в районах, где нет угрозы боевых действий, способствовать возвращению домой переселенцев и беженцев.

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