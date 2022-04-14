Хто може покинути Україну під час воєнного стану: що потрібно знати, щоб уникнути проблем на кордоні

В Україні оголошена загальна мобілізація і введено воєнний стан через масштабне вторгнення Росії на територію нашої країни. За законом під час воєнного стану країну заборонено залишати військовозобов'язаним, а також чоловікам у віці від 18 до 60 років. Однак є винятки.
Хто може виїхати за межі України та що потрібно знати чоловікам, щоб уникнути проблем при перетині кордону – читайте нижче.
Категорії, які мають право виїхати за кордон
за наявності висновку про непридатність військової служби
за наявності відстрочки від призову або повідомлення про спеціальний військовий облік
якщо самостійно виховують дітей віком до 18 років
якщо на утриманні перебувають троє і більше дітей віком до 18 років
якщо є усиновлювачем, опікуном, прийомним батьком, батьки-вихователі
якщо на утриманні перебуває дитина-сирота або дитина, позбавлена батьківського піклування до 18 років
якщо на утриманні є дитина з інвалідністю
якщо під опікою знаходиться дитина з різними вадами здоров'я, але не встановлена інвалідність (з важкими перинатальними ураженнями нервової системи, важкими вродженими вадами розвитку, рідкісними орфанними захворюваннями, онкологічними або онкогематологічними захворюваннями, дитячим паралічем, діабет 1 типу, гострими та хронічними захворюваннями нирок, важкими травмами, що потребує трансплантації органів, потребує паліативної допомоги)
якщо є інвалідність I або II групи
якщо забезпечує постійний догляд за людьми, які потребують його (за хворою дружиною, дитиною, своїми батьками або батьками дружини - потребують догляду за висновком лікарської комісії)
якщо близькі родичі загинули або пропали безвісти під час антитерористичної операції
якщо є дві дитини до 18 років і вагітна дружина (термін не менше 35 тижнів)
якщо у дружини є інвалідність I або II групи
якщо інвалідність є в одного з батьків або батьків дружини
працівники закладів, що здійснюють постійний догляд (будинків-інтернатів для літніх людей та осіб з інвалідністю, стаціонарних відділень територіальних центрів соціального обслуговування, центрів надання послуг).
Які документи необхідно пред'явити при перетині кордону
Багатодітні сім'ї
Свідоцтво про народження дітей (трьох і більше)
Свідоцтво про реєстрацію шлюбу з матір'ю дітей (трьох і більше)
Рішення суду про розірвання шлюбу та визначення місця проживання дітей з батьком
Рішення суду про розірвання шлюбу та рішення органу опіки та піклування про визначення місця проживання дітей з батьком
Нотаріально посвідчений договір між батьками, яким визначено місце проживання дітей з батьком
Посвідчення батьків багатодітної сім'ї
Батькам-одинакам
Свідоцтво про народження дитини
Свідоцтво про смерть матері дитини
Рішення суду про позбавлення матері батьківських прав
Рішення суду про відібрання дитини у матері без позбавлення батьківських прав
Рішення суду про визнання матері безвісно відсутньою
Рішення суду про оголошення матері померлої
Рішення суду про визначення місця проживання з батьком
Рішення органу опіки та піклування про визначення місця проживання дитини з батьком
Для усиновлених дітей
Свідоцтво про народження дитини
Рішення суду про усиновлення
Для дітей з інвалідністю
Свідоцтво про народження дитини
Довідка огляду медико - соціально експертною комісією за формою 157-1 / о
Посвідчення, що підтверджує відповідний статус
Пенсійне посвідчення
Посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги відповідно до українського законодавства
Довідка про отримання пільг особам з інвалідністю, які не мають права на пенсію або соціальну допомогу.