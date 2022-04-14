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Хто може покинути Україну під час воєнного стану: що потрібно знати, щоб уникнути проблем на кордоні

Фото: Хто і з якими документами може перетнути кордон під час війни (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

В Україні оголошена загальна мобілізація і введено воєнний стан через масштабне вторгнення Росії на територію нашої країни. За законом під час воєнного стану країну заборонено залишати військовозобов'язаним, а також чоловікам у віці від 18 до 60 років. Однак є винятки.

Хто може виїхати за межі України та що потрібно знати чоловікам, щоб уникнути проблем при перетині кордону – читайте нижче.

Категорії, які мають право виїхати за кордон

  • за наявності висновку про непридатність військової служби
  • за наявності відстрочки від призову або повідомлення про спеціальний військовий облік
  • якщо самостійно виховують дітей віком до 18 років
  • якщо на утриманні перебувають троє і більше дітей віком до 18 років
  • якщо є усиновлювачем, опікуном, прийомним батьком, батьки-вихователі
  • якщо на утриманні перебуває дитина-сирота або дитина, позбавлена батьківського піклування до 18 років
  • якщо на утриманні є дитина з інвалідністю
  • якщо під опікою знаходиться дитина з різними вадами здоров'я, але не встановлена інвалідність (з важкими перинатальними ураженнями нервової системи, важкими вродженими вадами розвитку, рідкісними орфанними захворюваннями, онкологічними або онкогематологічними захворюваннями, дитячим паралічем, діабет 1 типу, гострими та хронічними захворюваннями нирок, важкими травмами, що потребує трансплантації органів, потребує паліативної допомоги)
  • якщо є інвалідність I або II групи
  • якщо забезпечує постійний догляд за людьми, які потребують його (за хворою дружиною, дитиною, своїми батьками або батьками дружини - потребують догляду за висновком лікарської комісії)
  • якщо близькі родичі загинули або пропали безвісти під час антитерористичної операції
  • якщо є дві дитини до 18 років і вагітна дружина (термін не менше 35 тижнів)
  • якщо у дружини є інвалідність I або II групи
  • якщо інвалідність є в одного з батьків або батьків дружини
  • працівники закладів, що здійснюють постійний догляд (будинків-інтернатів для літніх людей та осіб з інвалідністю, стаціонарних відділень територіальних центрів соціального обслуговування, центрів надання послуг).

Які документи необхідно пред'явити при перетині кордону

Багатодітні сім'ї

  • Свідоцтво про народження дітей (трьох і більше)
  • Свідоцтво про реєстрацію шлюбу з матір'ю дітей (трьох і більше)
  • Рішення суду про розірвання шлюбу та визначення місця проживання дітей з батьком
  • Рішення суду про розірвання шлюбу та рішення органу опіки та піклування про визначення місця проживання дітей з батьком
  • Нотаріально посвідчений договір між батьками, яким визначено місце проживання дітей з батьком
  • Посвідчення батьків багатодітної сім'ї

Батькам-одинакам

  • Свідоцтво про народження дитини
  • Свідоцтво про смерть матері дитини
  • Рішення суду про позбавлення матері батьківських прав
  • Рішення суду про відібрання дитини у матері без позбавлення батьківських прав
  • Рішення суду про визнання матері безвісно відсутньою
  • Рішення суду про оголошення матері померлої
  • Рішення суду про визначення місця проживання з батьком
  • Рішення органу опіки та піклування про визначення місця проживання дитини з батьком

Для усиновлених дітей

  • Свідоцтво про народження дитини
  • Рішення суду про усиновлення

Для дітей з інвалідністю

  • Свідоцтво про народження дитини
  • Довідка огляду медико - соціально експертною комісією за формою 157-1 / о
  • Посвідчення, що підтверджує відповідний статус
  • Пенсійне посвідчення
  • Посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги відповідно до українського законодавства
  • Довідка про отримання пільг особам з інвалідністю, які не мають права на пенсію або соціальну допомогу.

Повний список документів і їх формат можна подивитися за цим посиланням.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що чоловіків, які виїхали з України під час воєнного стану, перевірятимуть на зворотному шляху.

А також ми розповідали про те, що Кабмін змінив порядок виїзду за кордон для деяких категорій українців.

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