Поки Росія запускає ракети, українські діти щедрують у метро: емоційне відео

У мережі поділились емоційним відео, як столичні діти 14 січня щедрують у метрополітені під час масштабної повітряної тривоги по всій Україні через запуск російських ракет.
Кадри опублікували в одному із Telegram каналів.
Підземні станції метрополітену є найбезпечнішими бомбосховищами. Столичне метро одночасно може вмістити до 200 тис. людей. Кияни масово спускаються у підземку під час оповіщення про ракетні загрози, щоб перечекати небезпеку.
Під час тривалих повітряних тривог нерідко люди співають, декламують вірші чи придумують інші розваги. Так сталося і 14 січня, коли на свято Василя і Старого Нового року Росії вкотре атакувала Україну - столичні діти змушені ховатись від ракет у метро. У цей час вони щедрують.
Традиційно в Україні щедрували саме 14 січня, аби закликати добробут на наступний рік.
"Весь світ має бачити, проти кого воюють росіяни", - так підписали відео, на якому діти щедрують у метро.
На кадрах можна побачити, що маленьких виконавців диригує вчитель чи викладач. Близько трьох десятків дітей різної вікової категорії підглядають текст щедрівки у листочки. Ймовірно, такий "концерт" дорослі влаштували імпровізовано, аби розважити і малечу, і людей, що перебувають в укритті.
Послухати дитячий спів зібралося багато охочих. З тексту слів, що записані на відео, можна впізнати популярну "Щедрик, щедрик, щедрівочка".
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