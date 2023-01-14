Поки Росія запускає ракети, українські діти щедрують у метро: емоційне відео

Як діти перечікують тривогу у метро

Підземні станції метрополітену є найбезпечнішими бомбосховищами. Столичне метро одночасно може вмістити до 200 тис. людей. Кияни масово спускаються у підземку під час оповіщення про ракетні загрози, щоб перечекати небезпеку.

Під час тривалих повітряних тривог нерідко люди співають, декламують вірші чи придумують інші розваги. Так сталося і 14 січня, коли на свято Василя і Старого Нового року Росії вкотре атакувала Україну - столичні діти змушені ховатись від ракет у метро. У цей час вони щедрують.

Традиційно в Україні щедрували саме 14 січня, аби закликати добробут на наступний рік.

"Весь світ має бачити, проти кого воюють росіяни", - так підписали відео, на якому діти щедрують у метро.

На кадрах можна побачити, що маленьких виконавців диригує вчитель чи викладач. Близько трьох десятків дітей різної вікової категорії підглядають текст щедрівки у листочки. Ймовірно, такий "концерт" дорослі влаштували імпровізовано, аби розважити і малечу, і людей, що перебувають в укритті.

Послухати дитячий спів зібралося багато охочих. З тексту слів, що записані на відео, можна впізнати популярну "Щедрик, щедрик, щедрівочка".