Пока Россия запускает ракеты, украинские дети щедруют в метро: эмоциональное видео

В сети поделились эмоциональным видео, как столичные дети 14 января щедруют в метрополитене во время масштабной воздушной тревоги по всей Украине из-за запуска российских ракет.
Кадры опубликовали в одном из Telegram каналов.
Подземные станции метрополитена являются самыми безопасными бомбоубежищами. Столичное метро одновременно может вместить до 200 тысяч человек. Киевляне массово спускаются в подземку во время оповещения о ракетных угрозах, чтоб переждать опасность.
Во время продолжительных воздушных тревог нередко люди поют, декламируют стихи или придумывают другие развлечения. Так случилось и 14 января, когда на праздник Василия и Старого Нового года России в очередной раз атаковала Украину - столичные дети вынуждены прятаться от ракет в метро. В это время они щедруют.
Традиционно в Украине щедровали именно 14 января, чтобы призвать благополучие на следующий год.
"Весь мир должен видеть, против кого воюют россияне", - так подписали видео, на котором дети щедруют в метро.
На кадрах можно увидеть, что маленьких исполнителей дирижирует учитель или преподаватель. Около трех десятков детей разной возрастной категории подсматривают текст щедровки в листочки. Вероятно, такой "концерт" взрослые устроили импровизированно, чтобы развлечь и малышей, и людей, находящихся в укрытии.
Послушать детское пение собралось много желающих. Из текста слов, записанных на видео, можно узнать популярную "Щедрик, щедрик, щедривочка".
Недавно мы делились уникальным видео первого исполнения "Щедрика" на вершине гор.
Раньше мы делились эмоциональной песней украинской группы , которую артисты записали для людей, вынужденно покинувших родину.