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Поки в країні морози. В Мукачево розквітла "шалена" сакура (фото)

Мукачеве, Середа 10 січня 2024 12:21
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Поки в країні морози. В Мукачево розквітла "шалена" сакура (фото) Фото: В Мукачеве в січні квітне сакура (facebook.com/mukachevo.rada)
Автор: Людмила Жукова

В Мукачево в січні розквітала "шалена" сакура. На дереві можна побачити квіти, хоча листя немає.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Мукачівську міську раду.

Як квітне сакура в січні

Попри низьку температуру повітря на дереві можна помітити декілька квітучих бутонів. Сакура росте по вулиці Успенська. Повідомляється, що вперше не в сезон дерево почало квітнути у 2014 році.

Зазначимо, що "шаленим" дерево сакури назвали в Мукачево тому, що воно завжди зацвітає першим та дуже часто випускає квіти не в сезон, а саме взимку.

Всього ж в Закарпатській області налічується близько 50 тисяч дерев сакури, 5 тисяч з них ростуть в Ужгороді.

У Києві японські вишні теж доволі поширені, однак у столиці пік їхнього цвітіння припадає на першу половині травня.

Поки в країні морози. В Мукачево розквітла &quot;шалена&quot; сакура (фото)Поки в країні морози. В Мукачево розквітла &quot;шалена&quot; сакура (фото)Поки в країні морози. В Мукачево розквітла &quot;шалена&quot; сакура (фото)Поки в країні морози. В Мукачево розквітла &quot;шалена&quot; сакура (фото)В Мукачево в січні квітне сакура (фото: facebook.com/mukachevo.rada)

До речі, в Дніпрі трішки раніше цього тижня теж розквітла сакура.

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сакура Мукачево