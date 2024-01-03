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У Дніпрі посеред зими розквітли сакури (відео)

Дніпро, Середа 03 січня 2024 09:40
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У Дніпрі посеред зими розквітли сакури (відео) В Дніпрі розквітли сакури (Скриншот з відео)
Автор: Людмила Жукова

У Дніпрі серед зими розквітли весінні дерева. Мова йде про сакури. Дерева без листя, але на них можна побачити квіти.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сюжет ТСН.

Що відомо про сакури в Дніпрі

Дерева з квітами жителі міста помітили на набережній. Перехожі дивуються цій несподіваній красі. Вчені пояснюють таку аномалію, що таке зимове цвітіння небезпечне для рослин, бо через теплу та вологу погоду, завезені з-за кордону дерева, переплутали сезони.

Зазначимо, що зараз у Дніпрі температура вдень сягає 10 градусів тепла, а от наступного тижня синоптики обіцяють зниження температури до 10 градусів морозу вночі.

Для довідки

Сакура - відома всім різновид вишні з Японії, що славиться своїм неперевершеним цвітінням. Численні рожеві квітки розташовуються кистями по 3-10 штук. Вони майже повністю приховують гілки, роблячи дерево схожим на рожеву хмару.

У Києві висаджена найдовша в Україні алея цих дерев - на бульварі Верховної Ради довжиною 1402 м (240 рослин).

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Дніпро сакура