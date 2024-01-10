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Пока в стране морозы. В Мукачево расцвела "бешеная" сакура (фото)

Мукачево, Среда 10 января 2024 12:21
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Пока в стране морозы. В Мукачево расцвела "бешеная" сакура (фото) Фото: В Мукачево в январе цветет сакура (facebook.com/mukachevo.rada)
Автор: Людмила Жукова

В Мукачево в январе расцветала "бешеная" сакура. На дереве можно увидеть цветы, хотя листьев нет.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Мукачевский городской совет.

Как цветет сакура в январе

Несмотря на низкую температуру воздуха, на дереве можно заметить несколько цветущих бутонов. Сакура растет по улице Успенской. Сообщается, что впервые не в сезон дерево начало цвести в 2014 году.

Отметим, что "бешеным" дерево сакуры назвали в Мукачево потому, что оно всегда зацветает первым и очень часто выпускает цветы не в сезон, а именно зимой.

Всего же в Закарпатской области насчитывается около 50 тысяч деревьев сакуры, 5 тысяч из них произрастают в Ужгороде.

В Киеве японские вишни тоже довольно распространены, однако в столице пик их цветения приходится на первую половину мая.

Пока в стране морозы. В Мукачево расцвела &quot;бешеная&quot; сакура (фото)Пока в стране морозы. В Мукачево расцвела &quot;бешеная&quot; сакура (фото)Пока в стране морозы. В Мукачево расцвела &quot;бешеная&quot; сакура (фото)Пока в стране морозы. В Мукачево расцвела &quot;бешеная&quot; сакура (фото)В Мукачево в январе цветет сакура (фото: facebook.com/mukachevo.rada)

Кстати, в Днепре немного раньше этой недели тоже расцвела сакура.

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сакура Мукачево