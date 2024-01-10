Пока в стране морозы. В Мукачево расцвела "бешеная" сакура (фото)
В Мукачево в январе расцветала "бешеная" сакура. На дереве можно увидеть цветы, хотя листьев нет.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Мукачевский городской совет.
Как цветет сакура в январе
Несмотря на низкую температуру воздуха, на дереве можно заметить несколько цветущих бутонов. Сакура растет по улице Успенской. Сообщается, что впервые не в сезон дерево начало цвести в 2014 году.
Отметим, что "бешеным" дерево сакуры назвали в Мукачево потому, что оно всегда зацветает первым и очень часто выпускает цветы не в сезон, а именно зимой.
Всего же в Закарпатской области насчитывается около 50 тысяч деревьев сакуры, 5 тысяч из них произрастают в Ужгороде.
В Киеве японские вишни тоже довольно распространены, однако в столице пик их цветения приходится на первую половину мая.
В Мукачево в январе цветет сакура (фото: facebook.com/mukachevo.rada)
Кстати, в Днепре немного раньше этой недели тоже расцвела сакура.
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