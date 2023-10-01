"Поки буде імперія, для нас залишиться загроза": Ірма Вітовська про розпад Росії

Актриса Ірма Вітовська розповіла про те, які виклики стоять перед українським суспільством у подальшій війні з РФ, чи розпадеться Росія і чи зможуть росіяни позбутись нацизму.

Росія закладає свою ідеологію у дітей змалку

"Всі корінні народи в Росії дегуманізовані. Імперія пройшлась репресивною машиною по власному народу. Це некрофільна і садомазохістична історія. Ця імперія створила людину - раба і господаря в одній особі. Це психіатрія якась. Коли людина діє залежно від запропонованих обставин - як раб чи як господар і міняється всередині людини місцями", - розповіла Ірма.

Вона зазначила, що Росія має розпастися і це дасть шанс корінним народам на цих територіях на свободу.

"Наша війна за свободу - це можливість їм звільнитися в майбутньому. Як би нам не хотілося, якщо залишиться імперія, для нас залишиться загроза, навіть якщо ми виграємо певний передих. Через 5-10 років знов почнеться. Там вже юна армія підростає. Вони дарують військові форми дітям в школах. У них є поліцейські класи, які вчаться розганяти мітинг. Найстрашніше, що вони дітей з маленького зрощують у цій ідеології. І оці всі сьогоднішні військові - дегуманізовані чмобіки чи навіть мотивовані - це все дитячий садочок у порівнянні з тим, що може визріти далі. Ось це моє побоювання", - заявила актриса.

Також вона закликала усіх українців максимально долучитись до наближення перемоги і робити все можливе для цього.

"Українцям треба розуміти, у нас немає часу, а в них є час і ресурс. Нам треба всім вкладатися і все робити для того, щоб швидше покінчити цю історію. Наша перемога буде тільки тоді, коли розпадеться російська імперія. Тоді це може бути шансом на те, що ми отримаємо нарешті довгоочікуваний видих. А так будемо весь час озброєні", - розповіла Вітовська.

Росія зможе позбутись нацизму, тільки покаявшись

Актриса також додала, що росіяни зможуть позбутися нацизму тільки, якщо щиро покаяться. Втім у це вона не вірить.

"Якщо буде процес покаяння, коли буде перелопачена вся історія російської імперії і ця фейковість лусне. Якщо ми почнемо розгрібати в кожному столітті і забирати своє правонаступництво, від росіян залишиться західна частина. Коли процес освіти, переосмислення самими мешканцями федерації, обрання власної дороги, обрання власних союзників буде прийнято, тільки тоді покаяння можливе", - зазначила Ірма.

При цьому вона наголосила, що росіяни вміють каятись на публіку.

"Формальне покаяння не працює, а покаятися напозір вони вміють. Подивіться на всю російську літературу - вбив бабушку, пішов покаявся на позір, пішов в баню, потім знову вбив бабушку. Має бути велика просвіта для цієї території. Треба залазити в мозок росіянина і звідти виколупувати гівно", - розповіла актриса.