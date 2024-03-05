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Показники електролічильників зніматимуть по-новому: що треба знати споживачам

Вівторок 05 березня 2024 12:42
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Показники електролічильників зніматимуть по-новому: що треба знати споживачам Що зміниться при знятті показників лічильника (фото: РБК-Україна/Віталій Носач)
Автор: Василина Копитко

Енергетики заявили, що запроваджують новий підхід при знятті показників із електролічильників. Нововведення має на меті забезпечити точність нарахувань у рахунках за світло.

Про те, що треба знати споживачам про ці зміни, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію ДТЕК у Facebook.

Про які зміни треба знати споживачам ДТЕК

"Ми розуміємо, наскільки важлива для вас точність у платіжках за світло. Тому створили спеціальний додаток для наших фахівців - "Мобільний контролер". Завдяки йому наші контролери не тільки швидше фіксують покази, а й гарантують їх точність", - кажуть у компанії.

Як все відбувається:

  • контролер вносить дані до програми на смартфоні чи планшеті
  • робить фото лічильника
  • завантажує фото, щоб за потреби ми могли перевірити достовірність внесених показів

Показники електролічильників зніматимуть по-новому: що треба знати споживачам

Тепер нарахування за світло будуть ще точнішими (фото: facebook.com/dtekkem)

Що робити, якщо у вас зникло світло

У компанії також нагадали споживачам, куди звертатись, якщо у них раптово зникло світло.

Щоб повідомити про аварію, вам потрібно:

  • перевірити на сайті ДТЕК, чи вже не зареєстрована аварія за вашою адресою
  • якщо ні, повідомте компанію про відсутність світла у зручний спосіб: чат-боти Viber та Telegram, або ж напишіть у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Київські електромережі, або повідомте у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті компанії

Раніше ми писали про те, що у Нафтогазі розповіли, що обов'язково треба зробити, інакше будуть проблеми із платіжками.

Читайте також про те, що дехто з українців може отримати 100% знижку на комуналку.

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