Показники електролічильників зніматимуть по-новому: що треба знати споживачам
Енергетики заявили, що запроваджують новий підхід при знятті показників із електролічильників. Нововведення має на меті забезпечити точність нарахувань у рахунках за світло.
Про те, що треба знати споживачам про ці зміни, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію ДТЕК у Facebook.
Про які зміни треба знати споживачам ДТЕК
"Ми розуміємо, наскільки важлива для вас точність у платіжках за світло. Тому створили спеціальний додаток для наших фахівців - "Мобільний контролер". Завдяки йому наші контролери не тільки швидше фіксують покази, а й гарантують їх точність", - кажуть у компанії.
Як все відбувається:
- контролер вносить дані до програми на смартфоні чи планшеті
- робить фото лічильника
- завантажує фото, щоб за потреби ми могли перевірити достовірність внесених показів
Тепер нарахування за світло будуть ще точнішими (фото: facebook.com/dtekkem)
Що робити, якщо у вас зникло світло
У компанії також нагадали споживачам, куди звертатись, якщо у них раптово зникло світло.
Щоб повідомити про аварію, вам потрібно:
- перевірити на сайті ДТЕК, чи вже не зареєстрована аварія за вашою адресою
- якщо ні, повідомте компанію про відсутність світла у зручний спосіб: чат-боти Viber та Telegram, або ж напишіть у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Київські електромережі, або повідомте у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті компанії
Раніше ми писали про те, що у Нафтогазі розповіли, що обов'язково треба зробити, інакше будуть проблеми із платіжками.
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