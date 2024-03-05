Показники електролічильників зніматимуть по-новому: що треба знати споживачам

Енергетики заявили, що запроваджують новий підхід при знятті показників із електролічильників. Нововведення має на меті забезпечити точність нарахувань у рахунках за світло.

Про те, що треба знати споживачам про ці зміни, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію ДТЕК у Facebook .

Про які зміни треба знати споживачам ДТЕК

"Ми розуміємо, наскільки важлива для вас точність у платіжках за світло. Тому створили спеціальний додаток для наших фахівців - "Мобільний контролер". Завдяки йому наші контролери не тільки швидше фіксують покази, а й гарантують їх точність", - кажуть у компанії.

Як все відбувається:

контролер вносить дані до програми на смартфоні чи планшеті

робить фото лічильника

завантажує фото, щоб за потреби ми могли перевірити достовірність внесених показів

Тепер нарахування за світло будуть ще точнішими (фото: facebook.com/dtekkem)

Що робити, якщо у вас зникло світло

У компанії також нагадали споживачам, куди звертатись, якщо у них раптово зникло світло.

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