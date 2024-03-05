Показатели электросчетчиков будут сниматься по-новому: что нужно знать потребителям

Энергетики заявили, что вводят новый подход при снятии показателей с электросчетчиков. Целью новшества является обеспечить точность начислений в счетах за свет.

О том, что нужно знать потребителям об этих изменениях, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию ДТЭК в Facebook .

О каких изменениях нужно знать потребителям ДТЭК

"Мы понимаем, насколько важна для вас точность в платежках за свет. Поэтому создали специальное приложение для наших специалистов - "Мобильный контроллер". Благодаря ему наши контролеры не только быстрее фиксируют показы, но и гарантируют их точность", - говорят в компании.

Как все происходит:

контроллер вносит данные в программу на смартфоне или планшете

делает фото счетчика

загружает фото, чтобы при необходимости мы могли проверить достоверность внесенных показов

Теперь начисления за свет будут еще точнее (фото: facebook.com/dtekkem)

Что делать, если у вас пропал свет

В компании также напомнили потребителям, куда обращаться, если у них внезапно пропал свет.

Чтобы сообщить об аварии, вам нужно: