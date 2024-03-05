Показатели электросчетчиков будут сниматься по-новому: что нужно знать потребителям
Энергетики заявили, что вводят новый подход при снятии показателей с электросчетчиков. Целью новшества является обеспечить точность начислений в счетах за свет.
О том, что нужно знать потребителям об этих изменениях, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию ДТЭК в Facebook.
О каких изменениях нужно знать потребителям ДТЭК
"Мы понимаем, насколько важна для вас точность в платежках за свет. Поэтому создали специальное приложение для наших специалистов - "Мобильный контроллер". Благодаря ему наши контролеры не только быстрее фиксируют показы, но и гарантируют их точность", - говорят в компании.
Как все происходит:
- контроллер вносит данные в программу на смартфоне или планшете
- делает фото счетчика
- загружает фото, чтобы при необходимости мы могли проверить достоверность внесенных показов
Теперь начисления за свет будут еще точнее (фото: facebook.com/dtekkem)
Что делать, если у вас пропал свет
В компании также напомнили потребителям, куда обращаться, если у них внезапно пропал свет.
Чтобы сообщить об аварии, вам нужно:
- проверить на сайте ДТЭК, не зарегистрирована ли уже авария по вашему адресу
- если нет, сообщите компанию об отсутствии света удобным способом: чат-боты Viber и Telegram, или напишите в личные сообщения на Facebook ДТЭК Киевские электросети, или сообщите в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте компании
Раньше мы писали о том, что в Нафтогазе рассказали, что обязательно нужно сделать, иначе будут проблемы с платежками.
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