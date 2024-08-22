"Показав, хто в нього кумир". У Росії змішали із брудом Валерія Меладзе

Доля Меладзе у Росії

За словами Бородіна, співак, який нині живе за кордоном, уже встиг показати "хто насправді є його кумиром".

"Жоден розсудливий чиновник, який займається культурою, або бізнесмен, який влаштовує корпоративи, не візьме на себе таку відповідальність. Меладзе показав хто він, що він, хто в нього кумир", - сказав росіянин.

"Так, щодо Меладзе санкцій немає, він не є іноагентом, кримінальної справи немає, він може повернутися до Росії, продовжувати справу, як і його сестра. Він може повернутися до Росії, але хто з ним зв'язуватиметься? Це ризик репутації таких структур. Людина, яка поважає себе, не буде бруднитися прізвищем Меладзе", - додав він.

Також чоловік пригадав випадок, коли у Дубаї під час одного з концертів Валерій підтримав проукраїнське гасло та сказав "Героям слава". Через це, на думку Бородіна, артист "показав себе не з найкращого боку".

"Якщо Меладзе з'явиться, ми, як голос народу, проситимемо скасування всіх цих концертів у Росії. Я вважаю, що він негідний заробляти в Росії гроші. Там він уже нікому не цікавий. Вони всі назад рвуться, тому що мільйони доларів вони можуть отримати лише в Росії, на Заході їм ціна 100 доларів", - заявив він.

Валерій Меладзе обрав мовчазну позицію щодо війни (Фото: instagram.com/meladzevalerian)

Однак продюсер та музичний критик Павло Рудченко, навпаки, вважає, що у Меладзе ще можуть бути концерти у РФ, і якщо вони справді стануться, то ціни на квитки будуть завищеними. Він пояснив такі твердження тим, що Меладзе, якщо захоче повернутися, то "буде надолужувати втрачене".

Рудченко каже, що у Москву чи інше велике місто Росії Валерій може приїхати з концертом, тоді як в регіонах йому навряд чи вдасться виступити. Там, на його думку, люди більш затято "висловлюють свою громадянську позицію".

Окрім того, російські ЗМІ також пишуть і про те, що виконавця в найближчому майбутньому можуть визнати іноагентом - це станеться у випадку, якщо той не визначить позицію щодо так званої "спеціальної військової операції" й не підтримає країну-окупанта.

Тепер виконавця сміливо критикують у Росії (Фото: instagram.com/meladzevalerian)

У такому разі Меладзе, на думку росіян, варто визнати іноагентом, так само як і Максима Галкіна. Відповідну позицію висловив голова громадського руху "Ветерани Росії" Ільдар Резяпов. Він вважає, що артист обрав мовчазну позицію щодо російської агресії в Україні, аби не втратити своє майно за кордоном.

"Де ваша чітка позиція? Якщо, відповідно, немає чіткої позиції Валерія Меладзе щодо СВО, його потрібно визнавати іноземним агентом. Я розумію, що він втратить можливу нерухомість за кордоном, якщо він відверто підтримає Росію", - зауважив Резяпов.

"На нас виходив діяч, який виїхав за кордон. Він не може відкрито заявити про позицію, оскільки боїться втратити нерухомість за кордоном і ресурси", - також йшлося у його заяві.