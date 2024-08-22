"Показал, кто у него кумир". В России смешали с грязью Валерия Меладзе

Судьба Меладзе в России

По словам Бородина, певец, ныне живущий за границей, уже успел показать "кто на самом деле является его кумиром".

"Ни один здравомыслящий чиновник, занимающийся культурой, или бизнесмен, устраивающий корпоративы, не возьмет на себя такую ответственность. Меладзе показал кто он, что он, кто у него кумир", - сказал россиянин.

"Да, в отношении Меладзе санкций нет, он не является иноагентом, уголовного дела нет, он может вернуться в Россию, продолжать дело, как и его сестра. Он может вернуться в Россию, но кто с ним будет связываться? Это риск репутации таких структур. Человек, который уважает себя, не будет пачкаться фамилией Меладзе", - добавил он.

Также мужчина вспомнил случай, когда в Дубае во время одного из концертов Валерий поддержал проукраинский лозунг и сказал "Героям слава". Из-за этого, по мнению Бородина, артист "показал себя не с лучшей стороны".

"Если Меладзе появится, мы, как голос народа, будем просить отмену всех этих концертов в России. Я считаю, что он недостоин зарабатывать в России деньги. Там он уже никому не интересен. Они все назад рвутся, потому что миллионы долларов они могут получить только в России, на Западе им цена в 100 долларов", - заявил он.

Валерий Меладзе выбрал молчаливую позицию в вопросе войны (Фото: instagram.com/meladzevalerian)

Однако продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко, напротив, считает, что у Меладзе еще могут быть концерты в РФ, и если они действительно случатся, то цены на билеты будут завышенными. Он объяснил такие утверждения тем, что Меладзе, если захочет вернуться, то "будет наверстывать упущенное".

Рудченко говорит, что в Москву или в другой крупный город России Валерий может приехать с концертом, тогда как в регионах ему вряд ли удастся выступить. Там, по его мнению, люди более ярко "выражают свою гражданскую позицию".

Кроме того, российские СМИ также пишут и о том, что исполнителя в ближайшем будущем могут признать иноагентом - это произойдет в случае, если тот не определит позицию по так называемой "специальной военной операции" и не поддержит страну-оккупанта.

Теперь исполнителя смело критикуют в России (Фото: instagram.com/meladzevalerian)

В таком случае Меладзе, по мнению россиян, следует признать иноагентом, равно как и Максима Галкина. Соответствующую позицию высказал глава общественного движения "Ветераны России" Ильдар Резяпов. Он считает, что артист выбрал молчаливую позицию по поводу российской агрессии в Украине, чтобы не потерять свое имущество за рубежом.

"Где ваша четкая позиция? Если соответственно нет четкой позиции Валерия Меладзе относительно СВО, его нужно признавать иностранным агентом. Я понимаю, что он потеряет возможную недвижимость за рубежом, если он откровенно поддержит Россию", - отметил Резяпов.

"На нас выходил деятель, уехавший за границу. Он не может открыто заявить о позиции, поскольку боится потерять недвижимость за границей и ресурсы", - также говорилось в его заявлении.