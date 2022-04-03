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Показаны лица российских солдат, которые совершали зверства в Буче (фото)

В Буче убивала людей военная часть Хабаровского края (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

2 апреля Бучу освободили от оккупантов, но увиденное после них повергнет в шок каждого. Российские военные пытали, убивали, насиловали людей, оставляя после себя сотни трупов.

В сети показали фото оккупантов, ответственных за зверства в мирном городе.

Стало известно, что в Буче стояла в/ч 51460 из села Князе-Волконское Хабаровского края.

"Вскоре всех этих убийц, насильников и мародеров будут знать все поименно", - сказано в сообщении.

Фото оккупантов, которые зверствовали в Буче (t.me/The3rdForceUA)

Россияне убивали без разбора: пенсионеров, мужчин, женщин, детей. Также найдены люди в подвале со следами пытки, они связаны, прострелены колени. Практически из всех домов вынесены ценные вещи - абсолютно все.

Киевскую область полностью освободили от оккупантов 2 апреля.

Ранее мы писали, что у некоторых убитых детей под Киевом были связаны руки.

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Буча