Показані обличчя російських солдатів, які здійснювали звірства в Бучі (фото)

2 квітня Бучу звільнили від окупантів, але побачене після них шокує кожного. Російські військові катували, вбивали, ґвалтували людей, залишаючи після себе сотні трупів.
В мережі показали фото окупантів, відповідальних за звірства в мирному місті.
Стало відомо, що в Бучі стояла в/ч 51460 з села Князе-Волконське Хабаровського краю.
"Незабаром всіх цих вбивць, ґвалтівників і мародерів знатимуть все поіменно", - сказано в повідомленні.
Росіяни вбивали без розбору: пенсіонерів, чоловіків, жінок, дітей. Також знайдені люди в підвалі зі слідами тортури, вони пов'язані, прострелені коліна. Практично з усіх будинків винесені цінні речі - абсолютно все.
Зазначимо, що радник Офісу президента Олексій Арестович опублікував список частин та підрозділів ЗС РФ, які вчинили військові злочини у Бучі, Гостомелі, Ірпені.
"64 омсбр 35 армії Східного військового округу,
- 5 відбр 36 армії Східного ВО,
- 331 пдп 98 пдд,
- 137 пдп 106 пдд,
- 104 і 234 дшп 76 дшд,
- 14 і 45 обрспн,
- 63 опОН Росгвардії,
- 155 обрмп Тихокеанського флоту", - написав він.
Східний військовий округ - це Хабаровський край, у тому числі. Там проживають також етнічні українці, переселені наприкінці 19-го початку 20-го століття.
Київська область повністю звільнили від окупантів 2 квітня.
Раніше ми писали, що у деяких убитих дітей під Києвом були зв'язані руки.
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