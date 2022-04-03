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Показані обличчя російських солдатів, які здійснювали звірства в Бучі (фото)

У Бучі вбивала людей військова частина Хабаровського краю (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

2 квітня Бучу звільнили від окупантів, але побачене після них шокує кожного. Російські військові катували, вбивали, ґвалтували людей, залишаючи після себе сотні трупів.

В мережі показали фото окупантів, відповідальних за звірства в мирному місті.

Стало відомо, що в Бучі стояла в/ч 51460 з села Князе-Волконське Хабаровського краю.

"Незабаром всіх цих вбивць, ґвалтівників і мародерів знатимуть все поіменно", - сказано в повідомленні.

Фото окупантів, які звірствували в Бучі (t.me/The3rdForceUA)

Росіяни вбивали без розбору: пенсіонерів, чоловіків, жінок, дітей. Також знайдені люди в підвалі зі слідами тортури, вони пов'язані, прострелені коліна. Практично з усіх будинків винесені цінні речі - абсолютно все.

Зазначимо, що радник Офісу президента Олексій Арестович опублікував список частин та підрозділів ЗС РФ, які вчинили військові злочини у Бучі, Гостомелі, Ірпені.

"64 омсбр 35 армії Східного військового округу,

- 5 відбр 36 армії Східного ВО,

- 331 пдп 98 пдд,

- 137 пдп 106 пдд,

- 104 і 234 дшп 76 дшд,

- 14 і 45 обрспн,

- 63 опОН Росгвардії,

- 155 обрмп Тихокеанського флоту", - написав він.

Східний військовий округ - це Хабаровський край, у тому числі. Там проживають також етнічні українці, переселені наприкінці 19-го початку 20-го століття.

Київська область повністю звільнили від окупантів 2 квітня.

Раніше ми писали, що у деяких убитих дітей під Києвом були зв'язані руки.

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Буча