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Показали, как выглядит самое сказочное место на Земле: фото, от которых перехватывает дух

Автор: Тетяна Самарук

Талантливый фотограф Сами Такараутие фотографирует потрясающие пейзажи Лапландии, которые не оставят равнодушными никого.

Свои снимки талантливый фотограф-самоучка публикует на своей странице в Instagram.

Так, фотограф сейчас живет в городе Эспо, Финляндия.

В частности, он в основном концентрируется на фотографиях дикой природы и на пейзажной фотографии. Таким образом запоминая удивительных животных, свои путешествия и живописные пейзажи.

Снимки, которые сделал фотограф Сами Такараутие (instagram.com/samimatias)

Ранее мы сообщали, что показали фото звездного сияния в Украине.

Также недавно мы публиковали фото того, как Карпаты засыпало снегом.

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