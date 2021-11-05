Показали, как выглядит самое сказочное место на Земле: фото, от которых перехватывает дух

Талантливый фотограф Сами Такараутие фотографирует потрясающие пейзажи Лапландии, которые не оставят равнодушными никого.
Свои снимки талантливый фотограф-самоучка публикует на своей странице в Instagram.
Так, фотограф сейчас живет в городе Эспо, Финляндия.
В частности, он в основном концентрируется на фотографиях дикой природы и на пейзажной фотографии. Таким образом запоминая удивительных животных, свои путешествия и живописные пейзажи.
Снимки, которые сделал фотограф Сами Такараутие (instagram.com/samimatias)
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