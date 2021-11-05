Показали, як виглядає найказковіше місце на Землі: фото, від яких перехоплює дух

Талановитий фотограф Самі Такараутіє фотографує приголомшливі пейзажі Лапландії, які не залишать байдужими нікого.
Свої знімки талановитий фотограф-самоучка публікує на своїй сторінці в Instagram.
Так, фотограф зараз живе в місті Еспо, Фінляндія.
Зокрема, він в основному концентрується на фотографіях дикої природи і на пейзажній фотографії. Таким чином запам'ятовуючи дивовижних тварин, свої подорожі й мальовничі краєвиди.
Знімки, які зробив фотограф Самі Такараутіє (instagram.com/samimatias)
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