Показали, как сейчас выглядит аэропорт в Ивано-Франковске: "здание держится на честном слове"

Показали, в каком состоянии сейчас находится международный аэропорт "Ивано-Франковск". Отмечается, что ремонта аэродром не видел еще якобы с 1990 года, а из сервиса для пассажиров только буфет.

Так, парень рассказал, что в зале ожидания ужасный холод, ведь стоит только одна лампа обогрева.

"Аэропорт Ивано-Франковска - место, в котором хочется плакать от разочарования Я не был здесь несколько лет, и за это время все стало еще хуже. Здание аэропорта держится лишь на честном слове", - рассказал блогер.

Также багаж 103 прилетевших из Киева пассажиров придется разгружать "дяде Пети", единственному сотруднику багажного отделения.

"За два часа до вылета моего рейса переполох. Весь персонал обсуждает горячую тему. Windrose летит сюда на необычно огромном аэропорту Airbus A320. Одна из сотрудниц аэропорта удивлена: "Ну где они набрали этих 103 пассажира? Как Петя разгрузит сам этот багаж?!",- добавил парень.

Показали ужасное состояние аэропорта в Ивано-Франковске (facebook.com/tabu)