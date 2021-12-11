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Показали, як зараз виглядає аеропорт в Івано-Франківську: "будівля тримається на чесному слові"

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Івано-Франківськ, Субота 11 грудня 2021 19:45
Показали, як зараз виглядає аеропорт в Івано-Франківську: "будівля тримається на чесному слові" Показали, в якому стані аеропорт "Івано-Франківськ" (wikipedia)
Автор: Тетяна Самарук

Показали, в якому стані зараз знаходиться міжнародний аеропорт "Івано-Франківськ". Зазначається, що ремонту летовище не бачило ще нібито з 1990 року, а з сервісу для пасажирів лише буфет.

Про це у Facebook розповів блогер Максим Циркель.

Так, хлопець розповів, що у залі очікування жахливий холод, адже стоїть лише одна лампа обігріву.

"Аеропорт Івано-Франківська - місце, в якому хочеться плакати від розчарування Я не був тут кілька років, і за цей час все стало ще гірше. Будівля аеропорту тримається лише на чесному слові", - розповів блогер.

Також багаж 103 пасажирів, які прилетіли з Києва доведеться розвантажувати "дяді Петі", єдиному співробітнику багажного відділення.

"За дві години до вильоту мого рейсу переполох. Весь персонал обговорює гарячу тему. Windrose летить сюди на незвично величезному аеропорту Airbus A320. Одна зі співробітниць аеропорту здивована: "Ну де вони набрали цих 103 пасажири? Як Петя розвантажить сам цей багаж?!", - додав хлопець.

Показали, як зараз виглядає аеропорт в Івано-Франківську: &quot;будівля тримається на чесному слові&quot;Показали, як зараз виглядає аеропорт в Івано-Франківську: &quot;будівля тримається на чесному слові&quot;Показали, як зараз виглядає аеропорт в Івано-Франківську: &quot;будівля тримається на чесному слові&quot;Показали, як зараз виглядає аеропорт в Івано-Франківську: &quot;будівля тримається на чесному слові&quot;Показали, як зараз виглядає аеропорт в Івано-Франківську: &quot;будівля тримається на чесному слові&quot;Показали, як зараз виглядає аеропорт в Івано-Франківську: &quot;будівля тримається на чесному слові&quot;

Показали жахливий стан аеропорту в Івано-Франківську (facebook.com/tabu)

Раніше ми повідомляли, що в аеропорту "Київ" відкрили пункт тестування на COVID-19.

Також ми писали, що у "Борисполі" помітили літачок "Феррарі" за 200 млн.

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