Показали найдавніше в Україні зображення Благовіщення. Цій фресці 1000 років (фото)

7 квітня щорічно православні відзначають свято Благовіщення Господнього. Саме у цей день, за віруваннями християн, архангел Гавриїл сповістив Пречистій Марії новину, що вона народить сина Божого.
Цей епізод є частим сюжетом на церковних фресках. Найдавнішим в Україні є зображення Благовіщення на фресці у Софії Київській.
Світлину фрески опублікував Перший заступник генерального директора в Національний заповідник "Софія Київська" Вадим Кириленко на своїй сторінці Facebook.
У Софії Київській збереглося 260 кв. м мозаїк та майже 300 кв. м фресок. Усі фрески святині виконані по вогкому тиньку розведеними на воді мінеральними фарбами під час будівництва собору в ХІ столітті. Зображення Благовіщення також датують цим періодом.
Фрески південного вівтаря відображають життя Богородиці та її батьків. Серед них є й момент Благовіщення.
На фресці зображено Діву Марію та архангела. Світлий колір вбрання Гавриїла вказує на урочистість й підкреслює його неземний образ. Експерти відзначають, що ця фреска вражає художньою досконалістю та вишуканістю.
Також у соборі є мозаїка Благовіщення, вона збереглася навіть краще за фреску. Зображення також датують ХІ ст.
"На північному стовпі зображений у стрімкій ході благовісник - архангел Гавриїл, на південному - Діва Марія з клубком пряжі, яку вона готувала для завіси Єрусалимського храму", - йдеться в описі мозаїки на сайті Софії Київської.
Висота зображень Богородиці та архангела Гавриїла сягає 2,2 та 2,3 м відповідно.
Раніше ми розповідали про головні традиції Благовіщення Господнього.
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