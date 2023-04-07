Показали найдавніше в Україні зображення Благовіщення. Цій фресці 1000 років (фото)

Що відомо про давню фреску

У Софії Київській збереглося 260 кв. м мозаїк та майже 300 кв. м фресок. Усі фрески святині виконані по вогкому тиньку розведеними на воді мінеральними фарбами під час будівництва собору в ХІ столітті. Зображення Благовіщення також датують цим періодом.

Фрески південного вівтаря відображають життя Богородиці та її батьків. Серед них є й момент Благовіщення.

Зображення Благовіщення у Софії Київській (фото: Facebook/Вадим Кириленко)

На фресці зображено Діву Марію та архангела. Світлий колір вбрання Гавриїла вказує на урочистість й підкреслює його неземний образ. Експерти відзначають, що ця фреска вражає художньою досконалістю та вишуканістю.

Мозаїка Благовіщення у Софії Київській

Також у соборі є мозаїка Благовіщення, вона збереглася навіть краще за фреску. Зображення також датують ХІ ст.

"На північному стовпі зображений у стрімкій ході благовісник - архангел Гавриїл, на південному - Діва Марія з клубком пряжі, яку вона готувала для завіси Єрусалимського храму", - йдеться в описі мозаїки на сайті Софії Київської.

Висота зображень Богородиці та архангела Гавриїла сягає 2,2 та 2,3 м відповідно.

Мозаїка Благовіщення у Софії Київській (скриншот сайта st-sophia.org.ua)