Чи будуть вихідні на Великдень? Ось остаточна відповідь

У квітні українці відзначатимуть Великдень. Цього року він випадає на неділю 16 квітня, тому зазвичай передбачають додаткові вихідні 15-17 квітня.

Чи будуть додаткові вихідні на Великдень - дізнавайтеся нижче в матеріалі Styler.

Вихідні на Великдень 2023 в Україні

Велике церковне свято припадає на неділю 16 квітня. Відповідно до статті 73 Кодексу законів про працю у понеділок повинен бути додатковий вихідний. Проте не можна забувати, що в Україні діє воєнний стан, і наразі його подовжили до 18 травня.

Відповідно до статті 6 Закону України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану" скасовується чинність згаданої вище статті 73 КЗпП.

Тобто додаткових вихідних на Великдень очікувати не варто. Проте на приватних підприємствах графік може коригуватися на розгляд адміністрації.

Скільки робочих днів і вихідних у квітні

Всього у квітні 30 календарних днів. З них 10 будуть вихідними та 20 - робочими.

Відпочинок припадає на такі дати за календарем: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 числа.

Які ще свята будуть у квітні

1 квітня - День сміху

7 квітня - Благовіщення Пресвятої Богородиці

8 квітня - Міжнародний день ромів

12 квітня - День працівників ракетно-космічної галузі України

16 квітня - Великдень

23 квітня - Всеукраїнський день психолога

26 квітня - Міжнародний день пам'яті жертв радіаційних аварій і катастроф

28 квітня - Всесвітній день охорони праці