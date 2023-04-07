Показали самое древнее в Украине изображение Благовещения. Этой фреске 1000 лет (фото)

Что известно о древней фреске

В Софии Киевской сохранилось 260 кв. м мозаик и около 300 кв. м фресок. Все фрески святыни выполнены по сырой штукатурке разведенными на воде минеральными красками во время строительства собора в XI веке. Изображение Благовещения также датируется этим периодом.

Фрески южного алтаря отражают жизнь Богородицы и ее родителей. Среди них есть и момент Благовещения.

Изображение Благовещения в Софии Киевской (фото: Facebook/Вадим Кириленко)

На фреске изображены Дева Мария и архангел. Светлый цвет наряда Гавриила указывает на торжественность момента и подчеркивает его внеземной образ. Эксперты отмечают, что эта фреска поражает художественным совершенством и изысканностью.

Мозаика Благовещения в Софии Киевской

Также в соборе есть мозаика Благовещения, она сохранилась даже лучше чем фреска. Изображения также датируют XI в.

"На северном столбе изображен в стремительном шествии благовестник - архангел Гавриил, на южном - Дева Мария с клубком пряжи, которую она готовила для занавеса Иерусалимского храма", - говорится в описании мозаики на сайте Софии Киевской.

Высота изображений Богородицы и архангела Гавриила достигает 2,2 и 2,3 м соответственно.

Мозаика Благовещения в Софии Киевской (скриншот сайта st-sophia.org.ua)