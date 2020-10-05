Показала лучшее время в карьере: украинка попала в топ-10 марафона в Лондоне

Дарья Михайлова заняла девятое место в престижном Лондонском марафоне. Украинская легкоатлетка показала лучшее время в своей карьере. Она преодолела дистанцию в 42,2 километра за 2 часа 27 минут и 29 секунд.

Украинка отстала от победительницы забега кенийки Бригид Косгей, на 8 минут и 31 секунду. Об этом Михайлова рассказала на своей странице в Instagram.

"Это был марафон и подготовка с максимальной концентрацией, с максимальной ответственностью. На кону все: Олимпийские игры, работа всех, кто мне помогал, думаю, даже место в сборной... ведь на ЧУ Украины я сошла", - написала спортсменка.

Стоит отметить, что предыдущий лучший результат в карьере Михайловой – 2 часа 28 минут 15 секунд. С таким временем украинская легкоатлетка преодолела дистанцию в октябре 2019 года в Белой Церкви.

Дарья Михайлова (фото: instagram.com/blondee_run)

Она также установила рекорд среди всех украинок, которые принимали участие в марафоне в Лондоне.

"Я чувствую, что я повзрослела, как спортсмен. Я более собрана, ещё более настроена, а самое главное - всё больше начинаю испытывать перед тренировками и соревнованиями не страх, а азарт", написала Дарья.

Отметим, что Лондонский марафон входит в шестерку элитных марафонов мира. Рекорд трассы - 2 часа 17 минут 01 секунда, который установила кенийка Мэри Кейтани в 2017 году.

Напомним, в Харькове трагически погиб молодой спортсмен во время полумарафона.

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