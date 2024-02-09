"Покарання" за ухилення: юрист розповів, які санкції можна отримати за невиконання військових законів

Що буде за ухилення від мобілізації 2024

У новому законопроєкті йдеться про те, що в разі порушення норм закону на "ухилянту" можуть тимчасово обмежити право на керування транспортним засобом і накласти арешт на кошти та інші цінності.

У цьому випадку також йдеться про електронні гаманці та криптовалютні рахунки.

"Ці санкції застосовують у випадку, коли особа отримала повістку, але не з’явилася за нею. Після цього надсилається вимога, якщо її не виконують за 15 днів, санкції можуть застосувати. Це роблять на підставі ухвали суду. Державний виконавець виносить постанову, яка може містити накладання арешту на кошти тощо", - пояснює юрист.

Однак він висловлює сумнів, як це вдасться реалізувати. Річ у тім, що це поки лише проєкт закону.

Варто зазначити, що за ухилення можуть застосувати одну з трьох санкцій (обмеження виїзду за кордон, обмеження права кермувати чи арешт рахунків), а не всі три одразу.

"Це досить цікава новела. Прагматична відповідь на обставини нашого часу", - додає Савинський.

Вилучення транспортних засобів на користь ЗСУ

За словами експерта, ця норма не є новою й існувала в Україні раніше.

"Враховуючи, що запроваджено правовий режим воєнного стану, у цей час можуть примусово вилучати авто на потреби ЗСУ з попереднім чи подальшим відшкодуванням", - каже Сергій.

Проте він зазначає, що бувають випадки вилучення транспортного засобу з комерційною чи іншою нечесною метою.

Після завершення воєнного стану, автомобіль повертають власнику. Якщо ні - виплачують компенсацію.