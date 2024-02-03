Юрист пояснив, яка поширена вимога ТЦК є незаконною (відео)

Військовозобов'язані громадяни, які мають право на відстрочку від мобілізації, повинні подати усі відповідні документи у ТЦК та СП. Втім, при цьому нерідко вони стикаються із неправомірними вимогами, які висувають працівники військкоматів.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію адвоката Володимира Крекотня в Instagram.

Яка вимога ТЦК є незаконною

"Дуже часто ТЦК стверджують, що заяву про відстрочку та документи, що підтверджують існування відповідних обставин військовозобовʼязаний має подавати виключно особисто, прибувши до них. Таке твердження суперечить закону", - каже юрист.

Він пояснює, що відповідно до частини 6 статті 5 Закону України "Про звернення громадян" письмове звернення надсилається поштою або передається громадянином до відповідного органу, установи особисто чи через уповноважену ним особу, повноваження якої оформлені відповідно до законодавства.

Письмове звернення також може бути надіслане з використанням інтернету, засобів електронного зв’язку (електронне звернення).

"Як бачите, закон допускає можливість звернутися до ТЦК будь-яким зручним способом, зокрема, і шляхом надіслання листа поштою. Разом з тим, не рекомендую надсилати листи на електронну пошту, оскільки, ТЦК не мають офіційних адрес електронної пошти і ви не матимете доказів факту одержання вашого листа. Потім не зможете довести факту порушення ваших прав", - радить Крекотень.

За його словами, одержавши вашого листа поштою, без будь-яких додаткових умов, відповідно до частини 1 статті 15 зазначеного Закону, ТЦК та СП зобов’язані об’єктивно і вчасно розглянути заяву, перевірити викладені в ній факти, прийняти рішення відповідно до чинного законодавства і повідомити вам про наслідки розгляду заяви.

"У свою чергу, частина 2 статті 19 цього ж Закону покладає на ТЦК та СП обовʼязок письмово повідомляти громадянина про результати перевірки заяви чи скарги і суть прийнятого рішення. При цьому зазначені норми закону не вимагають вашої особистої участі під час розгляду заяви", - каже адвокат.

Втім, він наголошує, що це не спрацює, якщо ви не перебуваєте на обліку у ТЦК. Тоді, вони просто нададуть відповідь, що не мають повноважень вирішувати це питання.

"Не завжди ТЦК дотримуються зазначених вище норм закону. Інколи ігнорують заяву, інколи надсилають беззмістовну відповідь про те, що для розгляду заяви потрібно до них прийти особисто. Така поведінка є протиправною бездіяльністю і може бути оскаржена в судовому порядку. Оскаржувати до обласного ТЦК сенсу немає - марно втратите час", - говорить Крекотень.