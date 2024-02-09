"Наказание" за уклонение: юрист рассказал, какие санкции можно получить за невыполнение военных законов

Что будет за уклонение от мобилизации 2024

В новом законопроекте говорится, что в случае нарушения норм закона на "уклонисту" могут временно ограничить право на управление транспортным средством и наложить арест на средства и другие ценности.

В этом случае речь также идет об электронных кошельках и криптовалютных счетах.

"Эти санкции применяют в случае, когда лицо получило повестку, но не явилось за ним. После этого направляется требование, если его не выполняют за 15 дней, санкции могут применить. Это делают на основании определения суда. Государственный исполнитель выносит постановление, которое может содержать наложение ареста на средства и т. д." - объясняет юрист.

Однако он сомневается, как это удастся реализовать. Дело в том, что это пока только проект закона.

Следует отметить, что за уклонение могут применить одну из трех санкций (ограничение выезда за границу, ограничение права управлять или арест счетов), а не все три сразу.

"Это достаточно интересная новелла. Прагматический ответ на обстоятельства нашего времени", - добавляет Савинский.

Изъятие транспортных средств в пользу ВСУ

По словам эксперта, эта норма не новая и существовала в Украине раньше.

"Учитывая, что введен правовой режим военного положения, в настоящее время могут принудительно изымать авто на нужды ВСУ с предварительным или последующим возмещением", - говорит Сергей.

Однако он отмечает, что бывают случаи изъятия транспортного средства в коммерческих или иных нечестных целях.

После завершения военного положения автомобиль возвращают владельцу. Если нет - выплачивают компенсацию.