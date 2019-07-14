Поки батьки займалися своїми справами: під Миколаєвом поїзд збив 3-річну дитину

Дитину трьох років збив потяг під Миколаєвом (фото: РБК-Україна)

Дитина вирушила до залізниці самостійно, щоб пограти

13 липня близько 15:30 потяг збив 3-річну дитину в місті Первомайську, який знаходиться в Миколаївській області. Трагедія сталася на залізничному перегоні "Кінецьпіль - Первомайськ-на-Бузі". Про це повідомляють ФАКТИ.

Зазначається, що батьки не угледіли за дитиною, і вона самостійно вирушила до залізниці. Вона захоплено грала поблизу вантажного складу, який й зачепив його.

Постраждалу дитину забрала швидка. На даний момент лікарі борються за життя малечі в реанімації.

Дитину трьох років збив потяг під Миколаєвом (фото: РБК-Україна)

Слідчо-оперативна група, яка також оперативно виїхала на місце події, з'ясувала, що потерпілий живе разом із батьками неподалік від залізниці.

Слідчим відділенням Первомайського відділу поліції розпочато кримінальне провадження за ст. 276 КК України "Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту".

Нагадаємо, що у Харкові на ходу загорілася маршрутка. НП сталася з маршруткою №61, яка курсує з Центрального ринку на Лису гору.

Ми писали, що у міжнародному аеропорту "Київ" сталася НП: Boeing 737-300 викотився за межі злітно-посадкової смуги, внаслідок чого виникли проблеми в роботі аеропорту. В мережі опублікували відео з місця події.