Пока нет: дочь Оли Поляковой шокировала маму признанием о своих отношениях

Оля Полякова не против разделить поклонников с дочкой Машей. Об этом певица сказала в программе "Ранок з Україною". В свою очередь 14-летняя девушка поразила свою маму неожиданным признанием, открыв несколько семейных секретов.

"Да, возможно, часто мамы нет дома, мы не празднуем праздники вместе, но мы наверстываем упущенное в два часа ночи возле холодильника... Какие бы проблемы у меня в жизни не были, будь то отношения или просто домашнее задание", - поделилась Маша Полякова.

Маша Полякова (фото: пресс-служба канала "Украина")

Слова дочери несколько смутили артистку и с большим удивлением в глазах Полякова-старшая спросила, есть ли у девочки любовные отношения, на что получила застенчивое: "Пока нет".

Оля Полякова с дочкой (фото: пресс-служба канала "Украина")

Также "Королева ночи" призналась, что уже задумалась над звездным будущим Маши и решила разделить аудитории.

"Думаю, надо сделать что-то молодежное, потому что у нас нет звезд для молодых. Я уже не тяну, понимаете... Себе заберу аудиторию более взрослую, но надо же всех окучить и нам малые тоже нужны. Поэтому, я думаю, с Машей что-то такое "замутить", как говорят", - сказала Оля.

Оля Полякова с дочкой (фото: пресс-служба канала "Украина")

Напомним, недавно одна из самых известных украинских поп-певиц показала как заставить ребенка пойти спать.

Ранее мы писали о том, что Оля Полякова возмутилась стилем Ким Кардашян.