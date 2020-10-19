Поиск голливудских звезд грозит попаданием на сайты мошенников

Эксперты компании McAfee опубликовали список знаменитостей, поиск информации о которых может привести к попаданию на зараженные сайты онлайн-мошенников.

При этом чаще всего попасть на сайт мошенников у тех, кто ищет в сети информацию об американской актрисе и певице Анне Кендрик. Она звезда мюзикла "Высшее общество" и фильмов "Идеальный голос", "Простая просьба", "Мне бы в небо" с Джорджем Клуни. Об этом сообщает компания McAfee.

Поиск информации о 35-летней актрисе может привести на сайты, которые способны заразить гаджеты вирусами, программами-вымогателями и рекламными приложениями.

Анна Кендрик (фото: instagram.com/annakendrick47)

На втором месте "опасных" знаменитостей находится американский рэпер и продюсер Шон Комбс, которого больше знают, как Puff Daddy. На третьем месте находится американская актриса Блейк Лайвли.

Далее список знаменитостей, поиск которых небезопасен, выглядит следующим образом:

Мэрайя Кэри;

Джастин Тимберлейк;

Тейлор Свифт;

Джимми Киммел;

Джулия Робертс;

Кейт Маккиннон;

Джейсон Деруло.

Напомним, в Украине мошенники используют новую схему и воруют деньги и данные украинцев через Zoom.

Ранее жена известного украинского музыканта Сергея Бабкина стала жертвой интернет-мошенников. У нее украли страницу в Instagram.