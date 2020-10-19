Пошук голлівудських зірок загрожує потраплянням на сайти шахраїв

Експерти компанії McAfee опублікували список знаменитостей, пошук інформації про яких може призвести до потрапляння на заражені сайти онлайн-шахраїв.

При цьому найчастіше потрапити на сайт шахраїв у тих, хто шукає в мережі інформацію про американську актрису і співачку Анну Кендрік. Вона зірка мюзиклу "Вище суспільство" і фільмів "Ідеальний голос", "Просте прохання", "Мені б у небо" з Джорджем Клуні. Про це повідомляє компанія McAfee.

Пошук інформації про 35-річну актрису може привести на сайти, які здатні заразити гаджети вірусами, програмами-вимагачами і рекламними програмами.

Анна Кендрік (фото: instagram.com/annakendrick47)

На другому місці "небезпечних" знаменитостей знаходиться американський репер і продюсер Шон Комбс, якого більше знають, як Puff Daddy. На третьому місці знаходиться американська актриса Блейк Лайвлі.

Далі список знаменитостей, пошук яких небезпечний, виглядає наступним чином:

Мерайя Кері;

Джастін Тімберлейк;

Тейлор Свіфт;

Джиммі Кіммел;

Джулія Робертс;

Кейт Маккіннон;

Джейсон Деруло.

Нагадаємо, в Україні шахраї використовують нову схему і крадуть гроші і дані українців через Zoom.

Раніше дружина відомого українського музиканта Сергія Бабкіна стала жертвою інтернет-шахраїв. У неї вкрали сторінку в Instagram.