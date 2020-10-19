ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Пошук голлівудських зірок загрожує потраплянням на сайти шахраїв

Автор: Styler

Зловмисники придумали спосіб, як обікрасти користувачів мережі

Експерти компанії McAfee опублікували список знаменитостей, пошук інформації про яких може призвести до потрапляння на заражені сайти онлайн-шахраїв.

При цьому найчастіше потрапити на сайт шахраїв у тих, хто шукає в мережі інформацію про американську актрису і співачку Анну Кендрік. Вона зірка мюзиклу "Вище суспільство" і фільмів "Ідеальний голос", "Просте прохання", "Мені б у небо" з Джорджем Клуні. Про це повідомляє компанія McAfee.

Пошук інформації про 35-річну актрису може привести на сайти, які здатні заразити гаджети вірусами, програмами-вимагачами і рекламними програмами.

Популярні новини

Анна Кендрік (фото: instagram.com/annakendrick47)

На другому місці "небезпечних" знаменитостей знаходиться американський репер і продюсер Шон Комбс, якого більше знають, як Puff Daddy. На третьому місці знаходиться американська актриса Блейк Лайвлі.

Далі список знаменитостей, пошук яких небезпечний, виглядає наступним чином:

  • Мерайя Кері;
  • Джастін Тімберлейк;
  • Тейлор Свіфт;
  • Джиммі Кіммел;
  • Джулія Робертс;
  • Кейт Маккіннон;
  • Джейсон Деруло.

Нагадаємо, в Україні шахраї використовують нову схему і крадуть гроші і дані українців через Zoom.

Раніше дружина відомого українського музиканта Сергія Бабкіна стала жертвою інтернет-шахраїв. У неї вкрали сторінку в Instagram.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України мошенничествовирусы