Поиск Дарьи Лукьяненко: полиция сделала экстренное заявление о девочке

Полиция обнаружила тело ребенка в Одесской области. Возможно, это пропавшая почти неделю назад 11-летняя Дарья Лукьяненко. Об этом сообщили на странице Национальной полиции Украины в Facebook.

"Только что, при отработке территории в селе Ивановка полицейские провели обыск в одном из домовладений поселка. В результате полицейские обнаружили вероятно тело пропавшей Дарьи Лукьяненко. В настоящее время сотрудники полиции пытаются достать тело ребенка из выгребной ямы. После этого оно будет направлено на судмедэкспертизу, а также проведено опознание родственниками", - сказано в сообщении.

Также глава Национальной полиции Украины Сергей Князев добавил, что владельца дома задержали.

"Сейчас владельца дома, как основного подозреваемого, доставляют в отделение полиции для допроса", - сообщил Князев.

Скриншот поста (facebook.com/UA.National.Police)

Позже Первый заместитель председателя Национальной полиции - начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин подтвердил на своей странице в Facebook, что найденное тело принадлежит Дарье.

Скриншот поста (facebook.com/Vyacheslav.Abroskin)

В комментариях под постом Национальной полиции сообщили, что Дарья Лукьяненко ходила мимо дома 25-летнего мужчины практический каждый день. И владелец этого дома совсем недавно освободился после отбывания наказания.

Также стал известен еще один печальный факт - в первые дни поиска собаки привели к данному дому полицию, но из-за того, что девочка там бывала часто - на это не обратили внимания.

Дарья Лукьяненко (фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin)

Напомним, ранее мы писали о том, что 11-летняя Дарья Лукьяненко пропала в четверг, 13 июня. Девочка шла по дороге от рынка, где работает ее мама в сторону школы, на танцевальный кружок. Но на занятие девочка так и не дошла.

Полиция опросила свидетелей, проверила камеры наблюдения, поговорила с родителями и пришла к выводу, что девочку скорее всего похитили.

Дарью Лукьяненко на протяжении целой недели разыскивали полицейские, волонтеры, друзья семьи и неравнодушные люди. Были прочесаны все окрестности, яры, дороги. К делу даже подключили водолазов, а с неба девочку искали самолеты местного аэроклуба.

Ранее мы сообщали о том, что в полиции сделали важное заявление о поисках Дарьи Лукьяненко.

А также мы рассказывали все подробности расследования пропажи Дарьи Лукьяненко.