Поиск 11-летней Даши под Одессой: в полиции сделали новое заявление

Дарья Лукьяненко пропала под Одессой (коллаж: РБК-Украина)

К поиску Даши Лукьяненко в Одесской области привлечены лучшие правоохранители Украины

Дарья Лукьяненко исчезла шесть дней назад в смт Ивановка Одесской области. В полиции заявили, что поиски ребенка будут продожаться несмотря ни на что. Об этом сообщил первый замглавы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин.

Напомним, 11-летняя Даша Лукьяненко загадочно исчезла в четверг, 13 июня, девочка шла по дороге от рынка, где работает ее мама, в сторону школы на танцевальное занятие.

Дарья Лукьяненко (фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin)

По словам Вячеслава Аброськина, в Главном управлении полиции каждый день утром и вечером проводятся совещания, на котором заслушиваются отчеты правоохранителей из Ивановки, а также руководителей соответствующих подразделения в Киеве.

На сегодняшний день Дашу разыскивают подразделения полиции и ГСЧС общей численностью 250 человек.

Территорию села отрабатывают специалисты-кинологи, с собаками, натасканными на поиск трупов.

Дарья Лукьяненко пропала под Одессой (фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin)

Также замглавы Нацполиции попросил жителей Ивановки с пониманием отнестить к работе правоохранителей.

"Извините, если ставим много вопросов, но нам необходимо установить и опросить всех 3488 местных жителей, которые в день 13.06.2019 года находились на улицах и зданиях поселка", - подытожил Аброськин.

Дарья Лукьяненко пропала под Одессой (скрин: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin)

Еще раз напоминаем приметы девочки. Даше Лукьяненко на вид 11-13 лет, у нее худощавое телосложение, русые длинные волосы и карие глаза. Она была в футболке белого цвета с рисунком фламинго, розовых шортах, черных сандалиях. При ней была сумка с разноцветными пайетками.

Дарья Лукьяненко (фото: od.npu.gov.ua)

Ранее мы писали, что в сети распространяют фото автомобиля, который может быть причастен к пропаже 11-летней девочки в Одесской области.

К слову, недобросовестные торговцы во время активной поисковой операции в Ивановке наживались на участниках поисковой группы, накручивая вдвое цены на кофе и воду.

Также сообщалось, что во время поисковой операции в Ивановке волонтеры обнаружили мужской палец. Фрагмент человеческого тела был завернут в целлофановый пакет, там же была мужская одежда, канаты и покрывало с кровавыми пятнами. Правоохранители проверяют, имеет ли находка отношение к исчезновению Даши Лукьяненко.