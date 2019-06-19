Пошук Дар'ї Лук'яненко: поліція зробила екстрену заяву про дівчинку

Поліція виявила тіло дитини в Одеській області. Можливо, це зникла тиждень тому 11-річна Дарья Лук'яненко. Про це повідомили на сторінці Національної поліції України Facebook.

"Тільки що, при відпрацюванні території в селі Іванівка поліцейські провели обшук в одному з домоволодінь селища. У результаті поліцейські виявили ймовірно тіло зниклої Дар'ї Лук'яненко. В даний час співробітники поліції намагаються дістати тіло дитини з вигрібної ями. Після цього воно буде направлено на судмедекспертизу, а також проведено впізнання родичами", - сказано в повідомленні.

Також голова Національної поліції України Сергій Князєв додав, що власника будинку затримали.

"Зараз власника будинку, як основного підозрюваного, доставляють у відділення поліції для допиту", - повідомив Князєв.

Скріншот поста (facebook.com/UA.National.Police)

Пізніше Перший заступник голови Національної поліції - начальник кримінальної поліції В'ячеслав Аброськін підтвердив на своїй сторінці в Facebook, що знайдене тіло належить Дарії.

Скріншот поста (facebook.com/Vyacheslav.Abroskin)

В коментарях під постом Національної поліції повідомили, що Дар'я Лук'яненко ходила повз будинку 25-річного чоловіка практичний кожен день. І власник цього будинку нещодавно звільнився після відбування покарання.

Також став відомий ще один сумний факт - в перші дні пошуку собаки привели до даного будинку поліцію, але через те, що дівчинка там бувала часто - на це не звернули уваги.

Дар'я Лук'яненко (фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 11-річна Дар'я Лук'яненко пропала в четвер, 13 червня. Дівчинка йшла по дорозі від ринку, де працює її мама в бік школи, на танцювальний гурток. Але на заняття дівчинка так і не дійшла.

Поліція опитала свідків, перевірила камери спостереження, поговорила з батьками і прийшла до висновку, що дівчинку швидше за все викрали.

Дар'ю Лук'яненко протягом цілого тижня розшукували поліцейські, волонтери, друзі сім'ї та небайдужі люди. Були прочесаны всі околиці, яри, дороги. До справи навіть підключили водолазів, а з неба дівчинку шукали літаки місцевого аероклубу.

Раніше ми повідомляли про те, що в поліції зробили важливу заяву про пошуках Дар'ї Лук'яненко.

А також ми розповідали всі подробиці розслідування зникнення Дар'ї Лук'яненко.