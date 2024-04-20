Похвала Пресвятої Богородиці: які головні заборони та прикмети цього дня

Історія і традиції свята

Похвала Пресвятої Богородиці відзначається на честь порятунку Константинополя, столиці Візантійської імперії, від персів і аварів у 7 столітті.

Коли місто було оточено загарбниками з боку моря і суші, в будинках і в храмах мешканці столиці молилися Пресвятій Богородиці, а патріарх Сергій, з іконою в руках, обходив стіни міста.

В море опустили Ризу Пресвятої Богородиці - і після цього здійнявся шторм, який потопив кораблі нападників, примусивши їх відступити. В пам’ять та подяку Пресвятій Богородиці за чудо, церква встановила свято, яке відзначають в п'яту суботу Великого посту.

Крім цього, вважають, що акафіст Богородиці (пісня-подяка, яку співають стоячи), був написаний і вперше проспіваний саме того дня. Згодом, на згадку про заступництво Божої Матері додалися ще подячні молитви.

Цього дня проводиться Літургія і служба з Тріоді. На ранній співають акафіст Пресвятій Богородиці та велике славослів’я. В молитвах просять прощення гріхів, захист від зла та мирного життя. А також дотримуються правил посту, не вживаючи м'ясо, рибу, молоко і яйця.

"О, всехвальна Мати, що породила понад всіх святих Святіше Слово, прийми нинішнє моління наше і врятуй нас від усякої напасти та охорони від мук вічних тих, що співають ради Тебе: Алилуя!".

Ким був преподобний Феодор

Точна дата народження преподобного невідома, з'ясовано лише, що він був народжений в Константинополі, в заможній родині. Юнак прийняв чернецтво і вів аскетичний спосіб життя, носячи лише грубий, колючий одяг - волосяницю, через що отримав друге ім'я, Трихина, що означало волосяничний.

За його віру Феодор отримав дар зцілення і творив за життя багато чудес, а після смерті його місце поховання відлякувало нечисту силу.

Що не можна робити на Похвалу Пресвятої Богородиці

Сьогодні не можна лихословити, лаятися, сваритися і пліткувати.

Не можна на Похвалу Пресвятої Богородиці галасувати, святкувати чи вживати алкоголь.

Цього дня не можна прати білизну, рибалити і торкатися води - вірили, що Водяний прокинеться.

Не можна сіяти, якщо йде дощ - буде багато клопоту.

Головні прикмети на 20 квітня