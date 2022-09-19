Похороны королевы Елизаветы II: Кейт Миддлтон приехала вместе с детьми

В Вестминстерское аббатство, в котором 19 сентября проходит церемония прощания с королевой Елизаветой, принц Уильям прибыл вместе с супругой Кейт Миддлтон и старшими детьми - принцем Джорджем и принцессой Шарлоттой. 4-летний Луи остался дома.

Судя по фотографиям, Кейт Миддлтон ехала в одном автомобиле с детьми и королевой-консортом Камиллой. Во время панихиды дети и Кейт стояли рядом с принцем Уильямом. А после - они снова разделились и Кейт присоединилась к Камилле и Меган Маркл.

Фото: Похороны королевы Елизаветы II (Getty Images)

9-летний принц Джордж был одет в темно-синий костюм, его отец принц Уильям - в военной форме. А Кейт Миддлтон и 7-летняя принцесса Шарлотта были в черных пальто и шляпках.

Как отмечает принцесса Уэльская, ее старший сын Джордж осознает, насколько важным человеком была его прабабушка. А вот малыш Луи пока еще не все осознает и задает много вопросов.

Правнуки называли королеву Елизавету ласково gan-gan - это прозвище для нее придумал принц Джордж.

Фото: Похороны королевы Елизаветы II (Getty Images)

На похоронах также присутствуют и другие внуки королевы Елизаветы - 18-летняя Луиза и 14-летний Джеймс, дети принца Эндрю.

Стоит отметить, что несмотря на временное перемирие в королевской семье по случаю траура, Кейт Миддлтон и Меган Маркл держались на похоронах подальше друг от друга.

Они по отдельности ехали в Вестминстерское аббатство, отдельно стояли на службе, и фотографы запечатлели их рядом всего один раз.