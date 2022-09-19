Похороны королевы Елизаветы II: Кейт Миддлтон приехала вместе с детьми

Великобритания и весь мир прощаются с королевой Елизаветой II, которая скончалась 8 сентября. На похоронах присутствуют главы многих государств, от Украины приехала первая леди Елена Зеленская, премьер-министр Денис Шмыгаль и посол Вадим Пристайко.
Первыми за гробом Ее Величества идут ее самые ближайшие родственники - сыновья и дочь, внуки с женами и правнуки - принц Джордж и принцесса Шарлотта.
С кем приехала принцесса Уэльская Кейт Миддлтон на похороны - читайте ниже.
В Вестминстерское аббатство, в котором 19 сентября проходит церемония прощания с королевой Елизаветой, принц Уильям прибыл вместе с супругой Кейт Миддлтон и старшими детьми - принцем Джорджем и принцессой Шарлоттой. 4-летний Луи остался дома.
Судя по фотографиям, Кейт Миддлтон ехала в одном автомобиле с детьми и королевой-консортом Камиллой. Во время панихиды дети и Кейт стояли рядом с принцем Уильямом. А после - они снова разделились и Кейт присоединилась к Камилле и Меган Маркл.
Фото: Похороны королевы Елизаветы II (Getty Images)
9-летний принц Джордж был одет в темно-синий костюм, его отец принц Уильям - в военной форме. А Кейт Миддлтон и 7-летняя принцесса Шарлотта были в черных пальто и шляпках.
Как отмечает принцесса Уэльская, ее старший сын Джордж осознает, насколько важным человеком была его прабабушка. А вот малыш Луи пока еще не все осознает и задает много вопросов.
Правнуки называли королеву Елизавету ласково gan-gan - это прозвище для нее придумал принц Джордж.
Фото: Похороны королевы Елизаветы II (Getty Images)
На похоронах также присутствуют и другие внуки королевы Елизаветы - 18-летняя Луиза и 14-летний Джеймс, дети принца Эндрю.
Стоит отметить, что несмотря на временное перемирие в королевской семье по случаю траура, Кейт Миддлтон и Меган Маркл держались на похоронах подальше друг от друга.
Они по отдельности ехали в Вестминстерское аббатство, отдельно стояли на службе, и фотографы запечатлели их рядом всего один раз.
Напомним, ранее мы рассказывали полный график похорон королевы Елизаветы II.
А также мы сообщали о том, кто посетил церемонию прощания с королевой Елизаветой II.