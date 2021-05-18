Похолодание и ливни с градом: где в Украине сильно испортится погода

Погода в Украине на этой неделе будет дождливой, умеренно теплой, а местами - прохладной. Разъяснение и повышение температуры ожидается лишь в пятницу - субботу, 21-22 мая. А на вторник, 18-е число синоптики даже сделали штормовое предупреждение.

Об этом нам рассказали синоптики Украинского гидрометцентра.

22 мая немного потеплеет, день обещает быть солнечным и без осадков.

В Киеве +17+19 днем, +8+10 ночью, без осадков.

В пятницу, 21 мая , небольшие осадки ожидаются на части запада, а в остальные области придет прояснение. Температура сильно не изменится - все так же прохладно на западе и умеренно тепло в остальных регионах.

В Киеве ожидается +17+19 днем, +10+12 ночью, грозы и дожди.

В четверг, 20 мая на западе будет пасмурно и дождливо, на остальных территориях - грозы. Температура в этот день +14+17 на западе, +17+21 на севере и в центре, +18+23 на юге и востоке.

В Киеве +16+18 днем, гроза и осадки, ночью +10+12 градусов.

19 мая температура снизится еще на несколько градусов, снова дожди и грозы по всей территории страны.

В Киеве 18 мая ожидаются дожди и грозы, днем +18+20, ночью +12+14 градусов.

Что касается температуры, то прохладней всего во вторник будет на западе - от +14 до +19, на севере, юге и в центре +18+22, на востоке +20+24 градуса.

" 18 мая в Украине грозы, днем, кроме северных областей, местами град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Ранее синоптик Наталка Диденко также предупредила, что в Украине ожидается много осадков, но на выходных будет солнечно и тепло.

А в ночь на 17 мая в Мелитополе выпал град размером с пельмени.