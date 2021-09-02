Похолодание и дожди со шквалами: антициклон Gaya несет в Украину непогоду

Дожди и грозы накроют Левобережье, а также центральные и южные регионы.

В Винницкой области ожидаются осадки, будет облачно с прояснениями. Столбики термометров покажут в дневное время около +12... +15 градусов.

В Черкасской, Кировоградской и Полтавской областях пройдут дожди. Температура воздуха днем составит +16...+21 градус.

В Днепропетровской области тоже ожидаются осадки. Термометры днем покажут около +21... +24 градусов.

Во Львовской, Ровенской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях будет переменная облачность, дожди не прогнозируются. Температура воздуха +12... +16 градусов днем.

В Волынской и Черновицкой областях - облачно с прояснениями, пройдет дождь. Столбики термометров будут колебаться между показателями +14... +17 градусов.

В Хмельницкой области - дождь. Температура воздуха днем +12... +15 градусов.

На Закарпатье будет облачно, без осадков и теплее - днем термометры покажут +16... +19 градусов.

В Киевской, Житомирской и Черниговской областях будет пасмурно и с осадками. Температура воздуха днем +14... +19 градусов.

В Сумской области - пасмурно и дождливо. Столбики термометров днем покажут +19... +22 градусов.

В Харьковской области пройдут осадки, будет пасмурно. Температура воздуха днем +21... +24 градусов.

В Донецкой и Луганской областях пройдут дожди. Термометры будут показывать днем +24... +27 градусов.

В Одесской области и Крыму будет облачно, ожидаются осадки. Температура воздуха составит около +19... +23 градусов.

В Николаевской, Херсонской и Запорожской областях - пасмурно, пройдут дожди. Столбики термометров покажут +22... +25 градусов.