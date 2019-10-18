Похолодание уже близко: синоптик рассказала, когда в Украине изменится погода

Погода в Украине на выходных, 19 и 20 октября, даст возможность жителям насладиться солнечными лучами и теплом. Однако в ближайшие дни ожидается снижение температуры. Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook.

Она отметила, что в ближайшие дни ожидается теплая, сухая погода, ветра практически не будет, осадки также не прогнозируются.

"В Украине 19-20 октября ожидается сухая солнечная погода с утренними и ночными туманами. Температура ночью +6 +12 градусов, днем +17 +24 градуса. Ветер южных направлений, 3-8 м/с или просто штиль", - рассказала Наталка Диденко.

В столице ожидается теплая и солнечная погода, без осадков.

"В Киеве суббота-воскресенье, как и четверг-пятница – никакой разницы: без осадков, около +20 градусов", - добавила синоптик и предупредила, что на следующей недели начнется похолодание.

"Следующая неделя начнется также, самое ближайшее ощутимое похолодание, впрочем, не существенное, до +15 +19 градусов, ожидается 23-го октября. В ближайшей перспективе, аж до конца следующей недели, дождей в Украине не видно. Вообще. У нас, похоже, бабье лето намерилось плавно перейти в бабью зиму", - отметила Наталка Диденко.

Карта погоды

Однако, как сообщают синоптики, прекрасная погода совсем скоро покинет Украину. Начало ноября будет солнечным, но довольно прохладным - до +10 градусов. После 5 ноября страну накроет сильными дождями и мокрым снегом.