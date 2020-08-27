ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Похолодает, а потом ударит жара: синоптики рассказали о погоде в Украине

Автор: Анна Шиканова

Погода в Украине в ближайшие сутки будет почти осенняя

Погода в Украине в ближайшие дни ожидается нестабильная. В пятницу в большинстве регионов сильно похолодает, а на выходных в страну опять вернется сильная жара.

В пятницу, 28 августа, большую часть Украины накроет холодным воздухом, местами пройдут кратковременные дожди. Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook.

"Пятница в Украине будет без жары. На Севере, Западе, в большинстве центральных областей на протяжении дня ожидается +20 +25 градусов. На крайнем севере местами +18 +22 градуса. На Востоке и в южной части немного теплее, но комфортно, без жары, +24 +29 градусов. Дожди завтра будут цеплять северные районы и северо-восток. Большая часть территория Украины благодаря антициклоны будет принадлежать сухой погоде", - сообщила синоптик.

Она отметила, что последние выходные лета в Украине будут жаркими и солнечными.

Самые читаемые новости

"В Киеве завтра существенные осадки – вряд ли, разве что в отдельных районах небольшой локальный дождь. Температура воздуха будет невысокой, около +22 градусов. А вот на завершающих летних выходных снова вернется солнечная погода и жара", - отметила Наталка Диденко.

Карта погоды

Напомним, ранее мы сообщали о том, что синоптики обновили прогноз погоды на сентябрь и пообещали продолжение лета.

А также рассказывали о том, что в Украине ожидается резкий перепад температуры воздуха и дожди.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ГидрометцентрПогода