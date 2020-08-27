ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Похолодає, а потім вдарить спека: синоптики розповіли про погоду в Україні

Автор: Анна Шиканова

Погода в Україні в найближчу добу буде майже осіння

Погода в Україні найближчими днями очікується нестабільна. У п'ятницю в більшості регіонів сильно похолодає, а на вихідних в країну знову повернеться сильна спека.

У п'ятницю, 28 серпня, більшу частину України накриє холодним повітрям, місцями пройдуть короткочасні дощі. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.

"П'ятниця в Україні буде без спеки. На Півночі, Заході, в більшості центральних областей протягом дня очікується +20 +25 градусів. На крайній півночі місцями +18 +22 градуси. На Сході та в південній частині трохи тепліше, але комфортно, без жари, +24 +29 градусів. Дощі завтра будуть чіпляти північні райони та північний схід. Більша частина території України завдяки антициклону буде належати сухій погоді", - повідомила синоптик.

Вона зазначила, що останні вихідні літа в Україні будуть спекотними та сонячними.

Популярні новини

"У Києві завтра істотні опади – навряд, хіба що в окремих районах невеликий локальний дощ. Температура повітря буде невисокою, близько +22 градусів. А ось на завершальних літніх вихідних знову повернеться сонячна погода і спека", - зазначила Наталка Діденко.

Карта погоди

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що синоптики оновили прогноз погоди на вересень і пообіцяли продовження літа.

А також розповідали про те, що в Україні очікується різкий перепад температури повітря і дощі.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ГідрометцентрПогода