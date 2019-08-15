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Похолоднішає ще більше: в яких областях України буде осіння погода

STYLERЖиття    15.08.2019 - 20:38
Похолоднішає ще більше: в яких областях України буде осіння погода
Погода в Україні 16 серпня (фото: РБК-Україна)

Погода в Україні знову засмутить жителів деяких областей

Погода в Україні у п'ятницю, 16 серпня, принесе ще більше похолодання в деякі області, а грозова стихія переміститься з Заходу в інші регіони країни. Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Так, у західних областях, в більшій частині Центру і Півдня завтра очікується мінлива хмарність, але опадів не передбачається. Атмосферний фронт перенесеться на частину східних та північні області України, заторкне і деякі області Півдня та Центру.

В Чернігівській області очікуються досить сильні дощі, у Київській - буде мрячити. А в Донецькій, Полтавській, Запорізькій областях та в Криму можливі грози.

Похолоднішає ще більше: в яких областях України буде осіння погода

Погода в Україні 16 серпня (фото: РБК-Україна)

Щодо температури, то на Заході вона підвищиться на пару градусів, порівняно з сьогоднішнім днем - від +20 до +24 тепла, хоча найближчої ночі дуже свіжо - від +10 до +12. В інших регіонах показники навпаки знизяться - найхолодніше буде на Київщині (+19... +21) та Чернігівщині (21... +23).

Відчутно спаде спека в Черкаській і Кіровоградській областях - від +23 до +25 градусів.

На решті території також очікується зниження температури на кілька градусів - буде від +26 до +30 вище нуля.

У Києві в останній робочий день тижня похолоднішає ще більше. Сьогоднішні +24... +26 перетворяться в +19... +21. Буде накрапувати дощ. Найближчої ночі від +13 до +15 градусів.

Похолоднішає ще більше: в яких областях України буде осіння погода

Погода в Україні 16 серпня (фото: meteo.gov.ua)

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