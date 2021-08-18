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Похолодає до +21 і заллє дощами: де в Україні сильно зіпсується погода

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Середа 18 серпня 2021 14:15
Похолодає до +21 і заллє дощами: де в Україні сильно зіпсується погода Фото: Погода в Україні зіпсується (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні зіпсується у четвер, 19 серпня. Похолодання пошириться вглиб країни, а ряд областей накриє сильними дощами.

Що буде з погодою завтра - читайте нижче в нашому матеріалі.

За прогнозами Наталки Діденко, погода на Яблучний Спас, 19 серпня, дасть "маячок на прийдешній вересень."

У більшості областей в четвер повітря буде свіжим, +22+27, а вранці і вночі - прохолодно, +10+16 градусів.

А ось до Дніпропетровської, Полтавської, Запорізької, Херсонської області прохолода не дійде, але градуси все ж трохи знизяться, +27+29 градусів.

Спека завтра затримається на сході, тут +28+32 градуси.

Де пройдуть дощі на Спас

Опади цього дня очікуються в центральних областях, на півдні та місцями на сході. На заході та півночі України 19-го серпня опади малоймовірні.

В Українському гідрометцентрі прогнозують сильні дощі в ряді областей: Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській.

Похолодає до +21 і заллє дощами: де в Україні сильно зіпсується погода

Скрін: Погода в Україні 19 серпня (meteo.gov.ua)

Якою буде погода в Києві

За словами Діденко, в Києві на Спаса ще може затриматися хмарність, проте дощі в столиці завтра - навряд чи.

Протягом дня температура повітря коливатиметься в межах +22+24 градусів.

Раніше синоптики також розповіли, якою буде погода в Києві на День Незалежності і передсвяткові дні.

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