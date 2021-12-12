Для похода в ресторан придется месяц копить, а эконом-заведения исчезнут: что ждет индустрию общепита

По словам эксперта, рестораны будут вынуждены ежемесячно переписывать ценники, а доступных заведений на рынке просто не останется. Многие вынуждены будут закрыться навсегда.

Цены в недорогих ресторанах будут повышаться на 10-20% каждый месяц.

А к весне цены вырастут на 50%. Кто не сможет обновить свои прайсы – вынуждены будут закрыться.

Главной причиной такой ситуации в сфере общепита Насонова назвала то, что за год зарплаты персонала выросли почти в два раза, расходы на коммунальные услуги пошли вверх. Выдержать такие расходы могут только дорогие рестораны.

"Платить аренду, налоги, акцизы, эквайринг смогут только дорогие рестораны. А недорогие – куда деваться – будут повышать цены. Потому что просто нечем будет оплачивать расходы, которые все растут и растут", – говорит Насонова.

Она добавила, что ресторанный рынок может вернуться в уровень 2000-х годов, когда заведений было мало и все они были забиты до отказа.

А чтобы посетить хороший ресторан, украинцам придется копить на такое развлечение целый месяц.

По словам эксперта, ресторанов станет намного меньше и в первую очередь – недорогих. А оставшиеся будут забиты посетителями.